Buka Rekening BRI dan Daftar BRImo di Semesta Berpesta Bandung

Bandung, Beritasatu.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meramaikan gelaran Semesta Berpesta yang kali ini digelar di Kota Bandung. Selama event Semesta Berpesta berlangsung, BRI masih akan terus memberikan berbagai promo menarik, yakni cashback Rp 20.000 untuk pembukaan Tabungan BRI BritAma. Ada juga lucky dip berhadiah BRIZZI up to Rp 500.000, logam mulia 0.5 gram, merchandise menarik dengan top up saldo Tabungan BRI BritAma minimal Rp 1 Juta.

Untuk event Semesta Berpesta sendiri, kamu bisa mendapat diskon 30 persen tiket pre-sale untuk pembelian di goers maupun tiket on the spot untuk pelanggan BRI (Debit BRI, Kartu Kredit BRI, dan BRImo). Juga ada diskon 10 persen maksimal Rp 20.000 di all tenant minimal transaksi Rp 100.000.

Menyasar anak-anak muda yang hadir di event Semesta Berpesta, BRI juga menawarkan produk Tabungan BRI BritAma, yang merupakan salah satu produk tabungan dari BRI yang ditawarkan kepada anak-anak muda dengan kemudahan serta fasilitas perbankan. Tabungan BRI BritAma diperuntukkan khusus untuk usia 17-30 tahun di mana setoran awal Rp 100.000 saja.

BACA JUGA BRI Perkuat Layanan Transaksi Valas Melalui Aplikasi BRImo

Advertisement

Tabungan ini menyediakan Kartu Debit BRI yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi finansial. Kartu Debit BRI ini dapat digunakan di semua jaringan ATM BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus, Maestro dan jaringan ATM Mastercard yang tersedia di Indonesia maupun luar negeri.

Beragam transaksi pada Tabungan BRI BritAma bisa dilakukan secara mudah dan didukung fasilitas SMS dan email notifikasi untuk memantau aktivitas transaksi setiap harinya. Tabungan BRI BritAma juga didukung oleh fasilitas e-banking dan dilengkapi dengan sistem real time online yang nantinya bisa digunakan nasabah untuk memudahkan transaksi tanpa batas, di mana saja dan kapan saja dengan fasilitas internet banking melalui aplikasi BRImo.

Sekedar informasi, Semesta Berpesta pekan ini digelar di Kota Bandung tepatnya di Lapangan PPI Pussenif Bandung. 10 musisi papan atas dipastikan tampil dalam dua hari penampilannya.

Di hari pertama ini, akan ada penampilan grup band /Rif, dilanjutkan penampilan duo musisi Endah N Rhesa. Usai break salat Magrib, akan ada penampilan grup band Cokelat yang kemudian dilanjutkan grup band Rocket Rockers untuk menyemarakkan malam minggu di Bandung. Semesta Berpesta Bandung akan ditutup oleh penampilan grup band Jamrud.

BACA JUGA Grup Band /Rif Buka Semesta Berpesta Hari Pertama di Bandung

Nantikan Semesta Berpesta di kota-kota berikutnya, dan tentunya masih akan banyak promo menarik lain dari BRI. Download BRImo sekarang di Google Play, Appstore, Huawei Appgallery. BRImo mobile banking yang pas buatmu. #BRImo #SemuaPakeBRImo #SatuNusaSatuBRImo

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan