Bitcoin Menguat ke Kisaran US$ 26.500

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto menunjukkan pergerakan positif dalam 24 jam terakhir. Bitcoin berhasil bertahan di level US$ 26.000, sementara Ethereum dan Binance juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, pada Minggu pagi (18/6/2023) pukul 07.00 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami kenaikan sebesar 0,72% menjadi US$ 1,07 triliun dalam 24 jam. Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami kenaikan sebesar 0,70% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin masih bertahan di level US$ 26.509,21 per koin atau setara dengan Rp 396,61 juta (kurs, Rp 14.961).

Pergerakan positif juga terjadi pada Ethereum (ETH). ETH mengalami kenaikan sebesar 0,59% dalam sehari terakhir, sehingga saat ini ETH diperdagangkan di level US$ 1.727,07 per koin. Sementara itu, Binance Coin (BNB) meningkat sebesar 2,41% dalam 24 jam, dengan harga BNB mencapai US$ 244,55 per koin.

Fyqieh Fachrur, seorang trader eksternal dari Tokocrypto, menyatakan bahwa ada angin segar bagi pasar kripto menjelang akhir pekan ketiga bulan Juni. BlackRock akhirnya mengajukan aplikasi pendaftaran produk spot Bitcoin ETF melalui Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada Jumat (16/6/2023) pagi. Hal ini menyebabkan total kapitalisasi pasar kripto mengalami kenaikan sebesar 2,02%, mencapai level US$ 1,032 triliun.

