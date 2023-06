Jelang FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Puluhan Ribu Nasabah BRI Antusias

Jakarta, Beritasatu.com - Pertandingan bersejarah yang mempertemukan juara dunia 2022, Tim Nasional (Timnas) Argentina melawan Indonesia akan segera berlangsung. Antusiasme dari puluhan ribu penggemar sudah mulai terasa jelang menyaksikan laga bertajuk FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023 mendatang.

Tak terkecuali yang dirasakan puluhan ribu nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang berkesempatan menonton langsung di stadion. Hal itu terbukti tatkala nasabah BRI mendapatkan keistimewaan dengan pembelian tiket lebih awal pada 5 Juni 2023 lalu. Setidaknya, lebih dari 20.000 tiket yang dijual khusus untuk nasabah BRI, dalam hal ini pengguna Kartu Kredit dan Debit BRI, hingga BRI Virtual Account (BRIVA) ini ludes dalam waktu kurang dari 15 menit.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi antusiasme para penggemar yang terus setia mendukung skuad Garuda berlaga. "Penjualan tiket FIFA Match Day: Indonesia vs Argentina di hari pertama khusus nasabah BRI telah habis dalam waktu 15 menit. Terima kasih banyak atas antusiasnya, sobat Garuda,” ucap Erick Thohir pada 5 Juni lalu.

Jumlah nasabah BRI yang menyaksikan laga ini diprediksi lebih banyak menyusul penjualan tiket untuk umum dibuka dua hari berikutnya (6 – 7 Juni 2023). Tercatat, sebanyak 60.000 tiket yang disediakan sudah habis terjual.

Seperti diketahui, para pemilik tiket elektronik (e-ticket) tersebut telah mulai menukarkannya dengan tiket fisik pada 16 – 19 Juni 2023. Seluruh penukaran hanya berlangsung di Wisma Serba Guna GBK pukul 10.00 WIB – 17.00 WIB dan dibagi menjadi tiga tahap. Mulai dari 16 Juni penukaran dikhususkan untuk pemilik tiket kategori III, kemudian pada 17 – 18 Juni untuk semua kategori khusus penonton Jabodetabek, terakhir pada 19 Juni 2023 khusus penonton dari luar Jabodetabek.

Direktur Utama BRI Sunarso juga bangga atas antusiasme penggemar dalam menyukseskan pertandingan ini. Sebab, laga ini tak hanya membangkitkan gairah persepakbolaan nasional semakin berkembang lagi, namun juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Seperti diketahui berdasarkan hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa laga Indonesia vs Argentina ini diproyeksikan mendulang perputaran uang sebesar Rp500 miliar. Artinya, dampak laga ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk pelaku UMKM.

“Keterlibatan BRI dalam pertandingan FIFA Match Day Indonesia vs Argentina ini merupakan bentuk dukungan terhadap sepak bola nasional agar dapat terus mencatatkan prestasi di kancah global. Di sisi lain, pertandingan ini akan memberikan peluang dan potensi yang baik untuk menggerakan perekonomian, termasuk untuk UMKM yang terlibat dalam pertandingan ini,” jelas Sunarso.

