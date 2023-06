Download AstraPay, Dapat Minuman Kekinian Rp 5.000 di Semesta Berpesta

Bandung, Beritasatu.com - Platform e-wallet PT Astra Digital Arta, AstraPay kembali hadir di Semesta Berpesta Bandung. Sama halnya di hari pertama, untuk hari kedua ini AstraPay juga menghadirkan promo spesial untuk menggaet pengunjung yang datang dan menikmati hari minggu sorenya di Lapangan PPI Pursenif Bandung.

Dengan download AstraPay dan top up senilai Rp 10.000, pengunjung bisa mendapat minuman teh kekinian Menantea dengan hanya merogoh kocek Rp 5.000. Isi ulang (top-up) saldo AstraPay sendiri bisa dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan transfer via member sesuai langkah yang tersedia pada menu Top Up aplikasi AstraPay. Top-up saldo juga bisa kamu lakukan melalui Bank apa saja.

Sementara itu, memasuki hari kedua gelaran Semesta Berpesta Bandung, sejumlah musisi dipastikan tampil. Semesta Berpesta Bandung akan dibuka oleh penampilan grup band asal Bandung, Matta mulai pukul 15.30 WIB. Usai penampilan Matta, akan ada penampilan grup band Juicy Luicy dan dilanjutkan penampilan penyanyi cantik Danilla Riyadi usai break salat magrib.

Setelah Danilla, penampilan grup RAN yang digawangi oleh Rayi, Asta, dan Nino itu juga akan menjadi magnet kuat pengunjung untuk tetap bertahan di event yang menyuguhkan konsep One Stop Entertainment itu. Semesta Berpesta Bandung hari kedua akan ditutup oleh penampilan grup band papan atas PADI Reborn.

Selain menikmati sajian musik, pengunjung yang hadir dalam event Semesta Berpesta juga bisa menikmati sajian kuliner. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mencoba beberapa permainan yang ada di beberapa booth yang sudah tersedia. Pengunjung pun bisa mendapatkan hadiah menarik jika berhasil menyelesaikan permainan dengan baik. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa ikut berkaraoke bersama dan bermain game virtual sport yang tersedia di booth BTV.

Untuk tiket Semesta Berpesta sendiri dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan tiketapasaja.com.

