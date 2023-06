Grab PHK 1000 Karyawan, Berapa Pesangonnya?

Singapura, Beritasatu.com - Perusahaan teknologi Grab akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.000 karyawan, meskipun perusahaan on track menuju profitabilitas akhir tahun ini.

"Saya paham bahwa tidak sedikit pun dari penjelasan ini dapat mendamaikan perasaan Anda saat ini. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi beratnya beban rekan-rekan Grabbers yang akan berpisah dengan menyediakan dukungan finansial, profesional dan juga medis," kata CEO Grab Anthony Tan dalam memonya kepada karyawan, Selasa (20/6/2023).

Perusahaan, yang terdaftar di Nasdaq ini memiliki 9.942 karyawan pada akhir tahun 2022, menargetkan impas (breakeven) akhir tahun ini. EBITDA grup yang disesuaikan untuk kuartal IV 2022 adalah negatif US$ 111 juta, turun dari negatif US$ 305 juta tahun sebelumnya. Sementara itu, kerugian untuk kuartal tersebut juga membaik menjadi US$ 391 juta dari US$ 1,1 miliar tahun lalu. Kerugian setahun penuh mencapai US$ 1,7 miliar, membaik dari $3,5 miliar pada tahun 2021.

Karyawan yang di-PHK akan mendapatkan pesangon, bonus, saham, hingga laptop, dll. Berikut adalah fasilitas yang didapat karyawan terkena PHK:

Pembayaran tunjangan pengakhiran hubungan kerja berdasarkan hitungan jumlah yang lebih besar di antara setengah bulan gaji untuk setiap 6 bulan masa kerja yang telah diselesaikan, atau berdasarkan pedoman perundangan lokal.

