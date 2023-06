Minyak Mentah Melemah Akibat Kekhawatiran Turunnya Permintaan Tiongkok

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berjangka turun dalam perdagangan Selasa (20/6/2023) akibat perkiraan pertumbuhan permintaan minyak yang lebih lambat di Tiongkok, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, dan kekecewaan atas besaran pemotongan suku bunga utama Tiongkok.

Sentimen pasar yang cenderung bearish semakin diperkuat oleh catatan para pedagang yang menunjukkan pasokan minyak dari Iran dan Rusia meningkat dalam beberapa minggu terakhir.

Namun, penurunan harga terbatas oleh harapan bahwa permintaan minyak akan tumbuh di Tiongkok dan India pada paruh kedua tahun ini.

Kontrak berjangka Brent untuk pengiriman Agustus turun 19 sen, atau 0,3%, menjadi US$ 75,90 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli turun $1,28, atau 1,8%, menjadi US$ 70,50 pada hari terakhir sebagai kontrak bulan depan AS.

Kontrak WTI yang lebih aktif untuk pengiriman Agustus, yang sebentar lagi akan menjadi kontrak bulan depan AS, turun sekitar 1,0% menjadi $71,93 per barel.

Penurunan harga minyak dipimpin oleh kerugian hampir 3% pada kontrak berjangka bensin dan solar AS.

