Jelang Iduladha, Konsumsi Daging Indonesia Ternyata Masih Setara Ethiopia

Jakarta, Beritasatu.com - Momen Iduladha menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan konsumsi daging per kapita yang masih di bawah rata-rata dunia.

Menurut data Peternakan dalam Angka yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 2,5 kilogram atau sebesar 695.390 ton dengan jumlah penduduk sekitar 274,86 juta jiwa. Menurut data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), konsumsi daging dunia rata-rata sebesar 6,3 kilogram per kapita.

Membandingkan data BPS dengan data OECD, konsumsi daging Indonesia setara dengan Ethiopia dan di bawah Filipina dengan konsumsi 3,2 kilogram. Argentina adalah negara dengan konsumsi daging terbesar 36,9 kilogram per kapita, disusul AS 25,3 kilogram, dan Brasil 24,6 kilogram. India (0,5 kilogram), Thailand (1,3 kilogram), dan Nigeria (1,5 kilogram) memiliki konsumsi yang lebih rendah dari Indonesia.

Advertisement

Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta tetap menempati urutan tertinggi dengan tingkat konsumsi 6,10 kg per kapita selama setahun, diikuti oleh provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat konsumsi sebesar 4,06 kg per kapita selama setahun. Pada tahun 2022, konsumsi daging sapi dan kerbau di Jawa Barat dan Jawa Timur kebetulan sama yakni sebesar 3,30 kg per kapita selama setahun.

Konsumsi terendah ada di Provinsi Sumatera Utara dengan 0,67 kilogram per kapita, Maluku 0,75 kilogram per kapita, Sulawesi Barat 0,83 kiogram dan Papua 0,88 kilogram.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan