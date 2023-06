Membeli Mobil Bekas Bisa Jadi Transaksi Menguntungkan

Jakarta, Beritasatu.com - Merek mobil di Indonesia seringkali dipertimbangkan sebagai salah satu penentu kualitas mobil, serta mempengaruhi nilai purna jualnya. Tidak heran jika calon pembeli, terutama di Indonesia, mempertimbangkan merek mobil yang populer seperti Toyota dan Daihatsu dalam membeli mobil baru atau mobil bekas.

Mobil bekas masih jadi pilihan konsumen lantaran harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil baru. Namun, kurangnya pemahaman mengenai otomotif bisa saja membuat konsumen mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya perbaikan atau perawatan mobil tersebut.

Saat memilih mobil bekas, resale value atau nilai jual kembali menjadi hal yang sangat penting bagi calon konsumen di Indonesia. Dengan resale value yang baik, akan menjadi semacam ‘jaminan’ bahwa mobil yang telah dibeli memiliki harga jual yang tetap tinggi ketika akan dijual nantinya. Hal ini cukup masuk akal, lantaran mobil memang layaknya sebuah investasi.

Namun, tidak semua merek mobil memiliki resale value yang baik, beberapa di antaranya bahkan terkenal memiliki harga jual yang turun jauh. Hal ini tentunya akan sangat dihindari oleh konsumen yang tidak ingin merugi besar. Kepintaran dalam memilih mobil bekas akan menjadi transaksi yang menguntungkan hingga di masa depan.

Berbicara tentang mobil, Anda pasti sudah tidak asing dengan merek Toyota. Pabrikan Jepang ini dianggap sebagai merek dengan resale value terbaik. Prestasi ini bahkan sudah diraih Toyota sejak lama. Salah satunya berkat jaringan purna jual yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir mengenai perawatan saat menggunakan mobil-mobil Toyota.

Advertisement

Toyota juga terkenal menawarkan spare part yang terjangkau, sehingga sangat membantu konsumen dalam melakukan perawatan mobil mereka. Soal kualitas, tidak perlu dipertanyakan lagi, Toyota terkenal sebagai mobil dengan kualitas terbaik dan awet. Mobil bekas Toyota dengan resale value tertinggi, diantaranya adalah Toyota Avanza, Innova hingga Fortuner.

Jika Anda berencana membeli sebuah mobil bekas, tidak ada salahnya untuk datang ke Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang menawarkan mobil sesuai kebutuhan konsumennya. Acara tahunan yang dibuka mulai dari 14 Juni 2023 hingga 16 Juli mendatang diikuti banyak dealer dari beragam merk, salah satunya Mobbi yang merupakan anak perusahaan grup Astra khusus jual beli mobil bekas.

Booth Mobbi juga yang terletak di area Open Space, Jakarta Fair Kemayoran ini menawarkan diskon dan benefit pembelian mobil bekas selama ajang tahunan berlangsung. Sesuai laman resmi PRJ 2023, beberapa brand otomotif besar yang turut hadir yakni Honda, Toyota, Mitsubishi, Kia, Nissan, Citroen, Suzuki, Hyundai, Daihatsu, Mazda, Wuling dan lainnya.

Bagi Anda yang tidak sempat datang langsung ke PRJ untuk mendapatkan perkiraan harga mobil bekas atau melihat-lihat langsung mobilnya. Anda juga dapat mengunjungi situs web Mobbi dan mencari mobil berdasarkan merek, model, tahun, dan wilayah untuk melihat harga yang ditawarkan. Mobbi menawarkan banyak pilihan mobil bekas dari berbagai merek dan konsumen juga bisa melakukan pembelian dengan skema kredit.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan