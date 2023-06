IHSG Dibuka Datar di Kisaran 6.704

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 0,03% ke posisi 6.704,3 pada awal perdagangan, Kamis (22/6/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi pernyataan Ketua The Federal Reserve Jerome Powell. Dari dalam negeri, IHSG berhasil bertahan di atas moving average 20 hari dan berpotensi menguat.

Ketiga indeks saham utama AS kembali tergelincir ke zona negatif untuk hari ketiga berturut-turut, dengan Nasdaq memimpin penurunan sebesar 1,2%, setelah Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, mengungkapkan bahwa akan ada dua kenaikan suku bunga lagi tahun ini untuk mendorong inflasi AS mencapai target 2%. Komentar hawkish ini membuat saham-saham teknologi mengalami penurunan, dengan indeks Philadelphia SE Semiconductor turun 2,7%, karena pelaku pasar memasukkan probabilitas sebesar 74,4% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan FOMC yang akan datang pada bulan Juli, seperti yang dilaporkan oleh CME Group FedWatch. Di sisi lain, sektor energi berhasil pulih setelah mengalami penurunan bulanan terbesar.

Advertisement

Dari Eropa, Bank of England hingga saat ini belum berhasil mengendalikan inflasi di Inggris, karena laju CPI bulan Mei tetap pada 8,7% YoY, yang tidak sesuai dengan ekspektasi penurunan menjadi 8,4% YoY. Tidak mengherankan jika Bank of England akan menjadi sorotan hari ini terkait keputusan suku bunga acuan yang diperkirakan akan naik 25 bps menjadi 4,75%. Bukan hanya Inggris, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini juga akan menentukan kembali suku bunga acuan BI7DRR yang diprediksi akan tetap pada 5,75%. Sementara itu, investor AS masih akan memantau dengan cermat komentar kedua Jerome Powell sebelum Komite Perbankan Senat AS pada malam ini sekitar pukul 21:00 WIB, sebelum diawali dengan rilis data klaim pengangguran awal mingguan dan penjualan rumah yang ada (Mei).

Pada perdagangan hari Rabu (21/06/23), IHSG akhirnya mampu memperoleh sentimen positif meskipun masih diikuti oleh penjualan bersih asing sebesar Rp 61,93 miliar, sehingga total penjualan bersih asing dalam seminggu terakhir mencapai hampir Rp 2 triliun (seluruh pasar). Mengingat posisi saat ini IHSG yang telah berada di atas MA10 & MA20, NHKSI Research mempertimbangkan adanya potensi bullish lebih lanjut menuju level resistance kritis sekitar 6745-6765. Investor Indonesia disarankan untuk secara bertahap meningkatkan posisi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan