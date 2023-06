Ditopang Sentimen the Fed, Harga Emas Naik Tipis

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi (22/6/2023), naik Rp 1.000 menjadi Rp 1.058.000 per gram dari Rp 1.057.000 per gram pada Rabu (21/6/2023).

Harga jual kembali (buyback) emas Antam naik Rp 1.000 menjadi Rp 940.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp 939.000 per gram.

Harga emas berjangka di Comex tergelincir ke posisi terendah tiga bulan pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut hingga akhir tahun.

Powell mengatakan pada hari Rabu waktu setempat (21/6/2023) bahwa kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut saat bank sentral berupaya melawan inflasi. Komentar tersebut muncul setelah berakhirnya pertemuan pekan lalu ketika bank sentral menahan diri untuk tidak menaikkan suku bunga setelah 10 kenaikan berturut-turut. Namun, pejabat-pejabat mengindikasikan bahwa ada kemungkinan dua kenaikan suku bunga seperempat persen lagi pada tahun ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh 2,80 dolar AS atau 0,14 persen menjadi ditutup pada 1.944,90 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.950,40 dolar AS dan terendah di 1.929,30 dolar AS.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp 579.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.058.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.056.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.059.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.065.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.075.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.062.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.045.000

- Harga emas 100 gram: Rp 100.012.000

- Harga emas 250 gram: Rp 249.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp 499.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 998.600.000.

