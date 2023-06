Unilever Indonesia Bagikan Dividen Final Rp 2,7 T, Nyaris 100% Laba 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menetapkan jumlah dividen final untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 71 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 2,7 triliun.

Presiden Direktur Unilever Indonesia, Ira Noviarti mengatakan, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 69 per saham atau sejumlah Rp 2,63 triliun pada 15 Desember 2022.

"RUPS memutuskan membagikan dividen final sebesar Rp 71 per lembar saham. Total dividen yang kami berikan di seluruh buku 2022 adalah sebesar Rp 140 per saham,” ujar Ira Noviarti dalam paparan publik di Grha Unilever BSD, Kamis (22/6/2023).

Dengan demikian, pemegang saham yang berhak akan menerima total dividen Rp 140 per saham atau sejumlah Rp 5,34 triliun untuk tahun buku 2022. Jumlah ini setara 99,6% dari laba bersih tahun lalu, yang akan diterima pemegang saham paling lambat 20 Juli 2023.

Sepanjang 2022, Unilever membukukan penjualan bersih Rp 41,21 triliun, naik 4,2% dari 2021 Rp 39,54 triliun. Secara rinci penjualan tahun lalu adalah hasil pendapatan dari kontrak pelanggan yang terdiri dari dalam negeri Rp 39,47 triliun dan ekspor Rp 1,74 triliun.

Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022, perseroan juga mencatatkan harga pokok penjualan bersih Rp 22,15 triliun, meningkat dari 2021 Rp 19,91 triliun.

Adapun laba bersih UNVR tahun lalu berjumlah Rp 5,36 triliun, menciut sekitar 6,8% dari 2021 di Rp 5,75 triliun. Alhasil laba per saham jadi Rp 141 per saham dari sebelumnya Rp 151 per saham pada 2021.

