Kommunitas Dukung Pertumbuhan Aset Kripto

Jakarta, Beritasatu.com - Kommunitas siap untuk mendukung pertumbuhan aset kripto dan ini didasarkan pada fakta bahwa token Komunitas (KOM) dan 500 token kripto lainnya telah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 4 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Bappebti.

Untuk diketahui Kommunitas sebagai sebuah ekosistem urun dana/crowdfunding yang terdesentralisasi, khusus untuk proyek-proyek web 3.0 atau kripto. Tujuan dari Komunitas adalah untuk menjadi penghubung antara investor ritel dan proyek-proyek web 3.0/kripto yang membutuhkan pendanaan.

Proyek-proyek tersebut mendapatkan manfaat dengan mendapatkan dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek mereka. Investor ritel, di sisi lain, memiliki kesempatan untuk memperoleh aset kripto dengan harga penawaran perdana, bahkan sebelum aset kripto tersebut terdaftar di bursa atau exchange, mirip dengan proses Initial Public Offering (IPO) pada saham.

"Kami sangat bersemangat dengan kepercayaan yang diberikan oleh Bappebti kepada Komunitas sebagai batu loncatan bagi proyek-proyek kripto/web3 di Indonesia,” kata CEO Komunitas, Robby Jeo pada Kamis (22/6/2023).

Hingga saat ini, Komunitas telah berhasil membantu 93 proyek dengan total nilai US$ 9,7 juta atau sekitar Rp140 Miliar dalam penggalangan dana dari hampir 10 ribu pengguna aktif hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Ekosistem Komunitas menawarkan beragam keuntungan, seperti pembagian hasil (revenue sharing) per kuartal atau per bulan, distribusi aset kripto secara gratis melalui airdrops.

Revenue sharing merupakan salah satu keunggulan utama dari ekosistem komunitas yang jarang ditemukan di platform lain. Komunitas membagikan sebagian keuntungannya kepada para private partners dan millionaire partners. Untuk menjadi private partners maupun millionaire partners di Kommunitas, syaratnya adalah memiliki sejumlah minimal token KOM dan melakukan staking.

“Revenue sharing per kuartal dan per bulan yang kami tawarkan merupakan jawaban atas pernyataan yang menyebutkan bahwa aset kripto tidak nyata atau tidak berwujud,” tegas Robby Jeo.

Total pembagian keuntungan melalui revenue sharing per kuartal Komunitas kepada 506 private partners mencapai US$ 12.345 atau sekitar Rp185 Juta dari 30 Juni 2022 hingga 31 Maret 2023. Sedangkan total pembagian keuntungan per bulan kepada 9 millionaire partners mencapai US$ 5.209 atau sekitar Rp78 Juta, mulai dari 1 November 2022 hingga 1 Mei 2023.

