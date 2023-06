Musim Haji, Garuda Indonesia Siap Catatkan Cuan Rp 3,4 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berpotensi raup triliunan rupiah dari layanan angkutan jemaah haji. Mesin pendapatan ini bahkan menjadi andalan perseroan karena mencerminkan 15% dari total revenue.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda, Prasetio menyampaikan bahwal sektor haji merupakan salah satu sumber pendapatan perseroan dengan kontribusi sekitar 15%.

“Bayangkan, dengan per jemaah dibebankan kurang lebih Rp 31 juta sesuai ketetapan Kementerian Agama, kalau Garuda mengangkut 111 ribu sampai 112 ribu jamaah, ya, kalikan saja. Alhamdulillah, ini jadi bisa memberikan dukungan,” ucap Prasetio di Kementerian BUMN, Kamis (22/6/2023).

Katakanlah, selama musim haji ini Garuda benar menerbangkan sebanyak 112 ribu jamaah seperti yang dikatakan Prasetio, maka emiten maskapai pelat merah tersebut dapat mengantongi cuan dari layanan haji sebesar Rp 3,4 triliun tahun ini.

Biarpun pendapatan triliunan itu sudah dipastikan masuk ke kantong Garuda, namun Prasetio tetap belum berani membuka target kinerja perseroan di sepanjang semester II-2023 ini.

“Sata tidak memberikan forward looking di semester II. Tapi, kita melakukan review rata-rata sampai kuartal I-2023 cenderung sama sampai kuartal II kurang lebih revenue US$ 120 juta per bulan seperti yang sudah kita publikasikan,” ujarnya.

Selanjutnya, perseroan akan terus mendorong layanan terbaik dengan menjaga on time performance mendekati 90%.

Bukan hanya itu, perseroan juga tengah mengkaji untuk mengeksekusi sejumlah aksi korporasi di semester II-2023 seperti rights issue dan mengundang strategic investor. Fokus utamanya untuk memperbaiki ekuitas perseroan yang masih negatif.

“Kita juga ingin memberikan support agar peran dari trading saham kita di capital market bisa lebih membaik. Tentunya, aksi korporasi tersebut terus dimatangkan di semester kedua ini atau paling tidak hingga tahun 2024 mendatang,” imbuhnya.

Di samping diuntungkan dengan adanya musim haji, emiten berkode saham GIAA ini juga diuntungkan dengan datangnya musim libur baik Idul Adha maupun libur sekolah.

Sejalan dengan musim liburan tersebut, Prasetio mengatakan, perseroan akan kecipratan berkah dengan meningkatnya trafik terutama di destinasi wisata sekitar 40% atau setara US$ 30 juta.

“Jadi, liburan ini menambah 40% trafik khususnya untuk daerah wisata terutama Bali,” tuturnya.

Untuk itu, dalam upaya merespons tren peningkatan trafik di masa-masa liburan seperti sekarang ini, Garuda terus memastikan kesiapan dari sisi armada. Sampai akhir tahun ini, dirinya memperkirakan, jumlah armada Garuda akan bertambah menjadi 70 armada.

“Penguatan jumlah armada ini sekaligus menunjukkan komitmen perseroan dalam memberikan layanan penerbangan berkualitas,” tutup Prasetio.

