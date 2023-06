Perhatikan Hal Ini Agar Startup Tahap Awal Lebih Mudah Dapat Pendanaan

Jakarta, Beritasatu.com - Co-Founder Praktis, Adrian Gilrandy mengungkapkan, sampai dengan akhir 2023, perusahaan rintisan atau startup masih akan menghadapi tantangan dari sisi pendanaan atau fundrising, khususnya untuk startup growth-stage. Namun, untuk startup tahap awal atau early-stage, diprediksi akan lebih mudah untuk mendapatkan fundraising.

Ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan startup early-stage bila ingin tetap dilirik investor, yaitu model bisnis dan produk atau jasa yang yang ditawarkan.

"Model bisnis, meskipun belum ada pendapatan, setidaknya ada rencana monetisasi yang jelas. Selanjutnya adalah produk atau jasa yang mampu menyelesaikan isu yang tengah dihadapi target audiens,” ungkap Adrian dalam acara Milestone Day program Startup Studio Indonesia (SSI) batch enam Kemenkominfo, Jumat (23/6/2023).

Alih-alih hanya mengandalkan traction pertumbuhan, menurutnya kini startup dituntut untuk memiliki perencanaan bisnis dan strategi keberlanjutan yang lebih matang. Investor pun menjadi lebih berhati-hati dalam mengucurkan investasi ke startup tahap awal.

Meskipun tidak ada rumus pasti dalam mencari pendanaan tahap awal, Ferdiansyah selaku Co-Founder and Finance Director Zi.Care mengatakan terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbesar peluang.

“Selalu evaluasi dan memperkuat path to profitability karena investor selalu mencari sustainability dalam suatu usaha yang akan didanai, aktif dalam asosiasi atau perkumpulan dalam industri, sebagai bagian dari eksposur dan kolaborasi agar lebih kuat, serta find a good and suitable mentor and advisor incubator. Tidak hanya yang punya reputasi baik, tapi juga

cocok dengan visi founder, agar network serta business model makin kuat," ujar Ferdiansyah di acara yang sama.

Selain itu, menurutnya penting juga untuk selalu mempertahankan pencatatan dan dokumentsi operasional serta pertumbuhan perusahaan serapi dan semaksimal mungkin, karena ini semua dasar pengambilan keputusan dan dilihat sebagai kredibilitas perusahaan di mata investor.

Menurut data SSI, alumni SSI yang berhasil mendapatkan pendanaan tahap awal setelah lulus dari program berkisar di angka 13%-40% di setiap batch. Per Desember 2022, total pendanaan yang mengalir ke alumni SSI telah mencapai Rp 392,1 miliar.

“Indonesia kerap dikenal sebagai salah satu ibukota startup digital di Asia Tenggara, terlebih karena banyaknya jumlah startup yang bermunculan setiap tahunnya. Kemenkominfo akan terus mendampingi para founders dalam pengembangan bisnisnya, serta membentuk ekosistem digital di Indonesia agar terjadi transfer of knowledge and experience, termasuk dalam menghadapi tech winter saat ini,” ungkap Koordinator Startup Digital Kemenkominfo, Sonny Hendra Sudaryana.

