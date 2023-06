Wamendag: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil Jelang Iduladha

Jakarta, Beritasatu..com - Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengunjungi Pasar Johar di Karawang, Jawa Barat, dan menemukan bahwa stok barang kebutuhan pokok di pasaran tersebut aman dan harganya terkendali menjelang perayaan Iduladha 1444 H.

"Harga bahan kebutuhan pokok relatif stabil. Harga telur justru turun, dan minyak goreng Minyakita juga masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp15.500/kg atau Rp14.000/liter," kata Jerry, Minggu (25/6/2023).

Berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan, harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Johar tercatat sebagai berikut: beras medium seharga Rp 11.000-Rp 12.000 per kg, beras premium seharga Rp 13.000 per kg, bawang putih honan seharga Rp 40.000 per kg, bawang merah seharga Rp 42.000 per kg, cabai merah keriting seharga Rp 35.000 per kg, cabai merah besar seharga Rp 40.000 per kg, gula pasir seharga Rp 15.000 per kg, minyak goreng kemasan premium seharga Rp 18.000 per liter, daging ayam seharga Rp 44.000 per kg, dan tepung terigu seharga Rp 11.000 per kg.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry, mengungkapkan bahwa stok barang kebutuhan pokok yang aman merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.

