Pasar Kripto Menguat, Bitcoin Stabil di Level US$ 30 Ribu

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir, meskipun Bitcoin tetap stabil di level US$ 30 ribu. Namun, Ethereum dan Binance menguat secara signifikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Coinmarketcap pada Senin pagi (26/6/2023) pukul 07.08 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami peningkatan sebesar 0,32% menjadi US$ 1,19 triliun dalam 24 jam terakhir. Bitcoin (BTC), yang merupakan kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, tidak mengalami perubahan signifikan dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin tetap bertahan di level US$ 30.540,85 per koin atau setara dengan Rp 457,92 juta (kurs, Rp 14.994).

Namun, Ethereum (ETH) mengalami kenaikan sebesar 1,33% dalam satu hari terakhir. Dengan demikian, saat ini harga ETH berada di level US$ 1.901,54 per koin. Sementara itu, Binance coin (BNB) melonjak sebesar 1,02% dalam 24 jam, dengan harga BNB saat ini mencapai US$ 239,22 per koin.

BACA JUGA Lawan Kripto, IMF Ingin Bentuk Bank Sentral Global untuk Mata Uang Digital

Advertisement

Fyqieh Fachrur, seorang trader eksternal dari Tokocrypto, mengingatkan bahwa pasar kripto sangatlah volatile dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, investasi dalam Bitcoin dan aset kripto lainnya selalu melibatkan risiko yang tinggi, dan keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian menyeluruh dan pemahaman yang baik terhadap risiko yang terkait.

Dalam tren jangka panjang, jika dilihat secara bulanan, Bitcoin diprediksi akan mengalami tren bullish pada bulan Juli, dengan potensi kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus. Jika Blackrock mulai menerapkan proposalnya, maka kemungkinan bulan-bulan berikutnya akan mengalami tren bullish yang lebih kuat, dengan potensi kenaikan hingga US$ 40 ribu atau sekitar Rp 579 juta.

Namun demikian, Fyqieh menekankan bahwa target terdekat yang realistis adalah US$ 35 ribu atau sekitar Rp 523 juta, dan kita perlu menunggu konfirmasi pergerakan harga selanjutnya. Para investor dan pelaku pasar diharapkan untuk tetap waspada dan membuat keputusan investasi yang bijaksana mengingat volatilitas pasar kripto yang tinggi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan