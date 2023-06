Indonesia Harus Tumbuh 6% Per Tahun untuk Menjadi Negara Maju

Jakarta, Beritasatu.com - Pada tahun 2045, Indonesia memiliki target yang ambisius untuk menjadi negara maju dan negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menetapkan tujuan mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$ 30.300, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini yang sebesar US$ 4.784.

Apakah target ini realistis?

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan bahwa untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras dengan pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. Hal ini berarti pertumbuhan di atas rata-rata PDB per kapita di negara-negara anggota ASEAN saat ini.

Data historis menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita Indonesia selama 20 tahun terakhir hanya sebesar US$ 0,18 ribu per tahun, yang masih tertinggal dibandingkan dengan peningkatan PDB per kapita Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang mencapai US$ 2,65 ribu per tahun. Rata-rata peningkatan PDB per kapita per tahun di ASEAN selama 20 tahun terakhir mencapai US$ 1,12 ribu.

“Data-data historis tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya yang sangat keras untuk meningkatkan PDB per kapita Indonesia lebih dari 6 kali lipat dibandingkan posisi saat ini dalam 22 tahun ke depan,” tegasnya.

