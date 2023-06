Menkeu: Realisasi PNBP Tumbuh 16,2 Persen pada Mei 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Mei 2023 mencapai Rp 260,5 triliun. Angka ini meningkat 16,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Secara persentase, realisasi PNBP sudah mencapai 59% dari pagu 2023. Hal ini terjadi karena meningkatnya pendapatan sumber daya alam non migas dan pendapatan kekayaan negara dipisahkan.

“Kalau dilihat kenaikan PNBP tiga tahun terakhir cukup robust, namun PNBP sangat dipengaruhi oleh komoditas sumber daya alam,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KITA) Juni 2023 secara virtual, Senin (26/6/2023).

Realisasi PNBP terbagi dalam lima klaster, pertama yaitu pendapatan sumber daya alam migas sebesar Rp 51,1 triliun atau turun 18,8% secara year on year. Kedua yaitu pendapatan sumber daya alam non migas sebesar Rp 68,7 triliun atau naik 116,9%. Peningkatan pendapatan sumber daya alam non migas terjadi karena tingginya harga acuan batu bara dan berlakunya PP 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketiga yaitu pendapatan kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 41,7 triliun, tumbuh 66,1%. Kenaikan PNBP jenis ini terjadi karena disumbang setoran dividen BUMN perbankan .

Keempat yaitu realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 69,6 triliun atau turun 1,1%. Penurunan PNBP lainnya terjadi karena penurunan penjualan hasil tambang dan pendapatan beberapa K/L yang didominasi dari pendapatan tahun anggaran yang lalu dan denda. Terakhir yaitu pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 29,5 triliun atau turun 13,5%. Penurunan utamanya berasal dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.

“BLU terutama kelapa sawit mengalami koreksi dalam karena harga kelapa sawit menurun sangat tajam, sehingga penerimaannya hanya Rp 29,5 triliun atau turun 13,5% secara year on year,” ungkap Menkeu.

