Gapmi: Indonesia Terlalu Banyak Libur, Produktivitas Rendah

Jakarta, Beritasatu.com - Libur Iduladha yang diperpanjang selama tiga hari, yaitu pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2023, menuai protes dari kalangan pengusaha yang menganggap kebijakan cuti bersama mengurangi produktivitas.

Beberapa kalangan menganggap bahwa penambahan libur Iduladha akan merugikan dunia usaha, terutama sektor industri manufaktur. Kehilangan produksi akibat banyaknya karyawan yang libur akan berdampak negatif pada sektor ini. Di sisi lain, sektor pariwisata justru diuntungkan dengan penambahan cuti bersama. Masyarakat akan memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk berlibur, yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan sektor pariwisata serta sektor terkait lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.

Dalam hal pasar saham, libur panjang biasanya dapat mempengaruhi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena minimnya transaksi. Namun, kondisi kali ini tampaknya agak berbeda. Libur panjang ini justru diharapkan dapat menyelamatkan IHSG yang sedang mengalami penurunan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif pada pasar saham domestik.

Meskipun demikian, keputusan pemerintah menambah cuti bersama tidak diambil tanpa alasan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Liburan panjang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, terutama dari kalangan menengah atas. Jika konsumsi masyarakat meningkat, maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% tahun ini dapat tercapai.

Sektor mamin, yang seharusnya termasuk sektor yang diuntungkan, justru merasa khawatir dengan keputusan tersebut. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmi), Adhi Lukman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengumuman penambahan cuti bersama yang terkesan mendadak.

“Bagi kami pengaruhnya sangat jelek, produktivitas semakin rendah. Di ASEAN, Indonesia yang paling sering libur, sehingga banyak dampak negatifnya,” ujar dia.

Menurut data ILO, produktivitas pekerja Indonesia 2021 hanya US$ 13 per jam, di bawah Thailand US$ 15,1 per jam dan Malaysia yang mencapai US$ 25,6 per jam, apalagi Singapura yang di atas US$ 74 per jam.

