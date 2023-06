Hibah Transisi Energi untuk RI Hanya Rp 2,4 T, Sisanya Utang Ratusan Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Komposisi hibah (grant) di pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) ternyata hanya mencapai US$ 160 juta (Rp 2,4 triliun). Sementara itu, sebagian besar dari pendanaan yang mencapai US$ 20 miliar (Rp 300 triliun) itu merupakan pinjaman komersial (commercial loans).

Hal ini disampaikan oleh Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Sebagaimana diketahui, International Partners Group (IPG) dan lembaga keuangan global yang tergabung di Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) sepakat untuk memberikan pendanaan senilai US$ 20 miliar untuk membantu transisi energi Indonesia. Kerja sama pendanaan ini dinamai JETP. Pendanaannya disebut di antaranya berasal dari gabungan antara hibah, concessional loan, market-rate loans, guarantee, dan investasi swasta.

“Untuk grant di angka US$ 160 juta. Technical assistance sekitar segitu juga,” ujar Dadan kepada wartawan.

“Yang pasti US$ 10 miliar itu dari commercial loans. Tapi kita belum tahu juga rate (bunga)-nya sampai sekarang,” ujar Dadan.

