Bitcoin Berpeluang Sentuh US$ 32.000 di Pekan Pertama Juli 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan Bitcoin (BTC) berpotensi naik ke US$ 32.000 pada pekan pertama Juli 2023, jika mampu menutup bulan Juni di atas US$ 30.000. Ahli Keuangan Kripto, Ajaib Kripto, menyebutkan bahwa ada potensi bagi para investor untuk mengambil keuntungan terlebih dahulu sambil menunggu rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS), terutama tingkat inflasi yang akan dirilis pada 12 Juli 2023.

"Namun, jika gagal dan terjadi penurunan di bawah US$ 30.000, maka BTC berpotensi melemah ke kisaran US$ 27.350 hingga US$ 28.400, yang juga dapat dianggap sebagai area entry selanjutnya," kata ahli keuangan Kripto, Panji Yudha, dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/6/2023).

Sebelumnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS tahunan turun menjadi 4% pada bulan Mei 2023, di bawah ekspektasi 4,1%, dan mencapai level terendah sejak Maret 2021. Jika IHK terus menurun, peluang The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan pada FOMC 26-27 Juli 2023 akan meningkat. Hal ini berpotensi mendorong Bitcoin untuk kembali mengalami tren bullish pada akhir Juli.

Advertisement

"Data Coinglass menunjukkan bahwa harga Bitcoin rata-rata naik 9,18% setiap bulan Juli sejak tahun 2013 hingga 2022," tambah Panji.

Selain dari peristiwa Bitcoin halving yang akan datang, para investor aset kripto juga akan menantikan litecoin halving. Litecoin halving adalah peristiwa yang terjadi setiap empat tahun sekali, mirip dengan halving Bitcoin.

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Litecoin diperkirakan akan mengalami halving ketiga dengan reward blok yang akan dipotong setengahnya, dari 12.5 LTC menjadi 6.25 LTC per blok.

Untuk pekan ini, BTC berpotensi menguji kembali kisaran US$ 31.400 jika tetap bergerak di atas US$ 29.800 hingga akhir Juni. Namun, jika terjadi penurunan di bawah US$ 29.800, maka BTC berpotensi melemah menuju support terdekat di US$ 28.400.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan