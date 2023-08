Pendapatan Golden Energy Tembus US$ 1,4 Miliar pada Semester I 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) mengantongi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$ 1,44 miliar pada semester I 2023, atau naik 8,14% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kenaikan pendapatan turut mendongkrak beban pokok penjualan menjadi US$ 804,28 juta sepanjang Januari-Juni 2023, sehingga perseroan mencetak laba bruto US$ 639,15 juta.

Menyoal total aset, perseroan terpantau masih memiliki sumber kekayaan sebanyak US$ 1,35 miliar per 30 Juni 2023, atau bertambah dari US$ 1,12 miliar pada akhir 2022. Total aset sepanjang semester I 2023 ini, terdiri atas aset lancar US$ 916,46 juta dan jumlah aset tidak lancar US$ 443,34 miliar.

Presiden Direktur Golden Energy Mines Bonifasius menjelaskan, kas dan setara kas perseroan per 30 Juni 2023 meningkat 29% karena penambahan dari aktivitas operasional selama semester pertama, sebesar US$ 189,37 juta.

Ada pula penggunaan untuk aktivitas investasi sebesar US$ 47,03 juta, penggunaan aktivitas pendanaan sebesar US$ 50,64 juta, dan dampak perubahan valuta asing sebesar US$ 3,07 juta. Dalam pencatatan aset lancar, jumlah piutang usaha pihak berelasi naik 37% (yoy) menjadi US$ 19,11 juta.

"Kenaikan pada piutang usaha pihak berelasi disebabkan nilai penjualan pada periode yang berakhir pada Juni 2023 lebih besar dibandingkan akhir tahun lalu,” jelas Bonifasius pada laporan penjelasan untuk Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Manajemen juga memaparkan penurunan liabilitas jangka pendek yang lebih dari 20%, terjadi pada utang bank, utang pajak, dan uang muka pelanggan yang masing-masing naik 37%, 63%, dan 40%.

Utang bank perseroan sampai 30 Juni 2023 tercatat sebesar US$ 82,81 juta yang sebagian besar disebabkan pelunasan fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebesar US$ 53 juta. Sedangkan utang pajak Golden Energy Mines turun jadi US$ 47,02 juta karena pembayaran dari pajak penghasilan badan sebesar US$ 117 juta.

"Penurunan uang muka pelanggan pihak ketiga menjadi US$ 659,18 juta disebabkan adanya penyelesaian uang muka pelanggan,” kata Bonifasius.

