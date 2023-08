Nasdaq 3 Hari Beruntun Positif, S&P Naik 1% Jelang Rilis Pendapatan Nvidia

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq dan S&P 500, menguat pada Rabu menjelang rilis kinerja pendapatan Nvidia, produsen cip yang didukung kecerdasan buatan (artificial intellegent/AI). Penurunan imbal hasil obligasi AS juga memberi sentimen positif di kalangan investor saham.

Dow Jones ditutup naik 184,15 poin 0,5% pada 34,472.98. Seemntara, S&P 500 menguat 1,1% menjadi 4,436.01, atau mencatat kinerja harian terbaik sejak 30 Juni. Adapun Nasdaq Composite yang dipenuhi saham teknologi naik 1,6% menjadi 13,721.03, atau menguat 3 hari berturut-turut.

BACA JUGA Penurunan 4 Hari Nasdaq Terhenti, Wall Street Bervariasi

Nvidia dijadwalkan melaporkan pendapatan kuartal kedua 2023 setelah penutupan perdagangan waktu AS. Analis yang disurvei Refinitiv memperkirakan perusahaan akan mencatat lonjakan laba dan pendapatan. Nvidia adalah saham di indeks S&P 500 dengan kinerja terbaik pada 2023. Saham Nvidia telah naik lebih 200% sejak awal 2023 hingga kini, karena investor mendukung prospek perusahaan terkait AI.

Advertisement

“Saya pikir saat ini hampir tidak ada yang penting terkait arah pasar saham dalam jangka pendek di luar pendapatan Nvidia," kata Kepala Investasi Gratus Capital, Todd Jones.

Para trader juga menyambut baik penurunan imbal hasil Treasury atau obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun yang menjadi acuan. Imbal hasil yang mencapai level tertinggi sejak 2007 pada awal pekan ini di 4,35%, turun lebih 11 basis poin menjadi 4,21% pada Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA Jatuh 4 Hari Beruntun, Nasdaq Catat Penurunan Mingguan 3 Kali

Saham-saham pakaian atletik melawan tren positif di tengah kekhawatiran inflasi dan melambatnya permintaan. Nike turun selama 10 hari berturut-turut, rekor pelemahan terpanjang. Pada Rabu saham Nike kehilangan 2,7%.

Sajam Foot Locker ambles 28,3% setelah melaporkan penurunan penjualan dan merevisi prospek hingga tahun ini.

Investor juga menantikan dimulainya simposium Federal Reserve selama 2 hari di Jackson Hole, Wyoming, yang dimulai Kamis (24/8/2023). Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan akan menyampaikan pidatonya pada Jumat (25/8/2023).

Bagikan