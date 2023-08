Harga Emas ke Level Tertinggi 2 Minggu karena Penurunan Imbal Hasil Obligasi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada Rabu (23/8/2023) melonjak 1% ke level tertinggi 2 minggu ditopang penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan pelemahan dolar. Investor juga menantikan simposium Jackson Hole, pertemuan pemimpin bank sentral AS untuk mendapatkan panduan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik 1% menjadi US$ 1,916.20 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 11 Agustus. Emas juga mencatat persentase kenaikan harian terbesar dalam sebulan. Sementara harga emas berjangka AS ditutup menguat 1,1% pada US$ 1,948.10.

“Emas sempat oversold (jenuh jual), tetapi kita mendapatkan kenaikan karena penurunan imbal hasil obligasi,” kata analis RJO Futures, Bob Haberkorn.

Imbal hasil Treasury tenor 10 tahun yang menjadi acuan turun dari level tertinggi 16 tahun pada hari sebelumnya. Sementara dolar melemah setelah data indeks pembelian manajer (purchasing manager index/PMI) AS melemah, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Indeks PMI AS menunjukkan aktivitas bisnis AS mendekati titik stagnasi pada Agustus, dengan pertumbuhan terlemah sejak Februari karena permintaan bisnis sektor jasa mengalami kontraksi.

Fokus pelaku pasar akan tertuju pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole pada Jumat (25/8/2023) untuk mendapatkan petunjuk jalur suku bunga.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena akan meningkatkan opportunity cost mengingat emas tidak memberikan imbal hasil.

“Masyarakat mengharapkan nada hawkish dari Powell. Masih terlalu dini baginya untuk menunjukkan pelonggaran kebijakan,” kata analis komoditas TD Securities, Daniel Ghali.

Dia mengatakan perhatian pasar akan tertuju pada besaran kenaikan suku bunga.

