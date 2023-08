Harga CPO Kembali Ambruk karena Pelemahan Minyak Kedelai

Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ambrol pada perdagangan Rabu (23/8/2023) memasuki hari ketiga berturut-turut akibat pelemahan harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBoT).

Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives, harga CPO untuk pengiriman September 2023 turun 45 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.812 ringgit Malaysia per ton, kontrak Oktober 2023 terkoreksi 35 ringgit Malaysia menjadi 3.823 ringgit Malaysia per ton.

BACA JUGA Harga CPO Berguguran karena Prospek Ekonomi Tiongkok Suram

Sementara kontrak November 2023 melemah 36 ringgit Malaysia menjadi 3.830 ringgit Malaysia per ton, pengiriman Desember 2023 berkurang 35 ringgit Malaysia menjadi 3.843 ringgit Malaysia per ton, pengiriman CPO Januari menurun 34 ringgit Malaysia menjadi 3.859 ringgit Malaysia per ton serta pengiriman Februari 2024 jatuh 34 ringgit Malaysia menjadi 3.875 ringgit Malaysia per ton.

Advertisement

Kepala riset komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai Anilkumar Bagani mengatakan, pada awal perdagangan Rabu, harga CPO langsung anjlok. "Kontrak berjangka minyak kedelai menekan harga minyak sawit," kata dia dikutip Bernama.

BACA JUGA Harga CPO Mengembang Imbas Kenaikan Minyak Kedelai

Bagani mengatakan, Dewan Minyak Sawit Malaysia memperkiraankan peningkatan produksi sebesar 5,34% pada 1-20 Agustus 2023. Sementara data produksi Southern Peninsular Palm Oil Millers Association (SPPOMA) menunjukkan kenaikan produksi minyak sawit 7% pada periode yang sama dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara trader minyak sawit David Ng mengatakan secara teknis, harga CPO bergerak pada support di 3.750 ringgit Malaysia. “Sebaliknya, titik resistance di 4.000 ringgit Malaysia, yang menunjukkan ambang batas yang harus dilampaui untuk menunjukkan potensi pergerakan ke atas,” katanya.

Bagikan