Aset Kripto Menghijau, Harga Bitcoin Naik ke US$ 26.000-an

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar aset kripto naik pada Kamis (24/8/2023) pagi jelang pertemuan tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming, AS. Harga Bitcoin, Ethereum, dan Binance kompak menguat. Bahkan, Bitcoin kembali menguat ke level US$ 26.000-an.

Berdasarkan data Coinmarketcap, kapitalisasi pasar aset kripto global menguat 2,53% menjadi US$ 1,07 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) terkerek 1,94% di level US$ 26.463,92 per koin atau setara Rp 404,92 juta. Hal senada dialami Ethereum (ETH) yang naik 2,85% ke US$ 1.678,61 per koin. Penguatan juga terjadi Binance (BNB) yang melesat 2,57% di level US$ 216,22 per koin

Dikutip dari CNBC internasional, pasar aset kripto naik karena investor terus bergulat dengan kelesuan pasar pada musim panas dan menantikan pertemuan tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming, Jumat (25/8/2023). Pasar kripto dalam beberapa minggu terakhir khawatir bahwa Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato yang lebih hawkish mengenai kenaikan suku bunga pada pertemuan bank sentral di Jackson Hole.

Pergerakan aset pasar kripto juga sejalan dengan kenaikan saham di Wall Street.

“Anda mungkin akan melihat beberapa pergerakan naik dan turun yang liar saat Bitcoin mencoba kembali ke US$ 30,000,” kata analis di perusahaan investasi eToro, Callie Cox.

Cox menambahkan, harga Bitcoin saat ini makin tangguh dengan harapan suku bunga lebih rendah.

Pasar aset kripto telah tertekan sejak musim semi karena likuiditas rendah dan volume perdagangan tipis.

