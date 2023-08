Ekonomi Tiongkok Lesu, Bagaimana Nasib Investasinya di Indonesia?

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonomi Tiongkok hingga pertengahan 2023 ini masih lesu, bahkan diprediksi tidak akan mencapai target pertumbuhan 5%. Lantas, bagaimana pengaruhnya terhadap investasinya di Indonesia?

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Indonesia masih aman dan tidak akan terdampak lesunya perekonomian Tiongkok.

“Insyaallah sampai saya selesai jadi menteri, sekali pun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, untuk investasi aman-aman saja,” kata Bahlil Lahadalia saat menjadi panelis di Investor Daily Roundtable, di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Bahlil menyampaikan, pihaknya sudah menghitung potensi investasi Tiongkok yang akan masuk selama dua tahun ke depan. Di antaranya investasi untuk proyek Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) senilai US$ 6 miliar untuk ekosistem baterai mobil listrik. Tiongkok juga ikut serta dalam proyek kawasan industri Kalimantan Utara, serta pembangunan ekosistem kaca dan panel surya senilai US$ 11,5 miliar oleh perusahaan kaca Xinyi, di Rempang, Batam.

“Kita membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dan pabrik panel surya di Rempang, nilai investasinya sekitar US$ 11,5 miliar. Investasi-investasi ini sekarang hampir selesai approval-nya,” jelas Bahlil.

Bahlil mengatakan investor Tiongkok tidak mungkin berhenti melanjutkan investasinya, apalagi jika pengerjaan infrastruktur dari investasi tersebut memiliki progres yang besar.

"1-2 tahun ke depan, investasi Tiongkok yang sudah membangun infrastrukturnya, progresnya 50%-60%, jadi tidak mungkin (terhenti, Red) di tengah jalan,” jelasnya.

