Emiten Alat Berat dan Pertambangan Grup Astra UNTR Serap Capex Rp 9 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – PT United Tractors Tbk (UNTR), emiten alat berat dan pertambangan Grup Astra mengungkapkan realisasi belanja modal (capital expenditure/capex) hingga semester pertama tahun 2023 telah terserap US$ 600 juta atau setara Rp 9 triliun dari US$ 1,2 miliar yang dianggarkan hingga akhir tahun ini.

BACA JUGA Melesat 104 Persen, UNTR Kantongi Laba Bersih Rp 21 Triliun

Investor Relations PT United Tractors Tbk (UNTR), Ari Setiawan menyampaikan, capex US$ 1,2 miliar untuk mendukung enam bisnis existing pada tahun ini. “Rp 9 triliun atau mencerminkan 50% sudah dikeluarkan, dan ini inline dengan target capex kita tahun 2023 sebesar US$ 1,2 miliar,” ucap Ari di acara workshop wartawan 2023 di kantor United Tractors, Cakung, Jakarta dikutip Investor Daily, Rabu (23/8/2023).

Ari memerinci, dari total capex, sekitar US$ 800-US$ 900 juta digunakan untuk membeli alat berat baru sekaligus mengganti alat berat lama. Kemudian, sekitar US$ 190 juta dipakai untuk mendukung lini bisnis tambang emas Martabe dan sekitar US$ 600 juta untuk lini bisnis tambang batu bara. “Adapun sisa capex akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di lini bisnis alat berat,” imbuh Ari.

Advertisement

BACA JUGA United Tractors Akuisisi Perusahaan Geothermal

Apalagi pada tahun 2022, penjualan alat berat seperti Komatsu mencapai 5.700-5.900 unit, melonjak 86% dibandingkan penjualan Komatsu pada 2021 sebanyak 3.100 unit. Penjualan Komatsu pada 2022 sekaligus menjadi penjualan tertinggi ketiga setelah pada 2011 terbesar sepanjang sejarah dan pada 2012 tertinggi terdua.

Bagikan