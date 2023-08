Kenaikan Saham Teknologi Memudar, Dow Jones Terburuk Sejak Maret

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones turun tajam pada Kamis (24/8/2023) setelah reli saham teknologi yang dipicu kinerja Nvidia, hanya berumur pendek. Kini investor bersiap mencermati pidato penting Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada simposium bank sentral di Jackson Hole, AS.

Dow Jones ditutup melemah 373,56 poin atau 1,08%, pada 34.099,42, S&P 500 kehilangan 1,35% jadi 4,376.31, dan Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi turun 1,87% menjadi 13.463,97.

Kamis menandai hari terburuk Dow Jones sejak Maret. Sementara S&P 500 dan Nasdaq mengalami kerugian 1 hari terbesar sejak 2 Agustus.

Saham Nvidia mencapai level tertinggi sepanjang masa setelah perusahaan melaporkan pendapatan kuartalan melebihi ekspektasi analis. Perusahaan juga memperkirakan pendapatan kuartal ketiga akan naik menjadi US$ 16 miliar, atau atau naik 170% dari periode sama tahun sebelumnya. Sayangnya, saham Nvidia ditutup hanya naik 0,1%.

Sektor teknologi informasi mengalami penurunan terbesar di S&P 500, ambles 2,15%, terbebani saham semikonduktor seperti Advanced Micro Devices dan Intel. Saham perusahaan teknologi besar lainnya juga tertekan, seperti Amazon kehilangan 2,7%, Apple turun 2,6%, dan Netflix ambles 4,8%.

Sementara saham Nike turun 1,1% dan Boeing kehilangan hampir 5%.

Adapun imbal hasil Treasury atau obligasi Pemerintah AS naik pada Kamis karena investor menunggu sinyal kebijakan moneter dan komentar para gubernur bank sentral pada pertemuan Jackson Hole, Wyoming Jumat (25/8/2023).

Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun yang menjadi acuan naik ke 4,241%, setelah mencapai level tertinggi 16 tahun pada awal pekan ini.

