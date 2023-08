Harga Minyak Ambles karena Prospek Permintaan Loyo

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Kamis (24/8/2023) karena lemahnya data ekonomi negara-negara besar sehingga akan menekan prospek permintaan. Investor juga memantau pidato Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell pada simposium pertemuan bank sentral di Jackson Hole, AS.

Harga minyak mentah Brent turun 18 sen, atau 0,2% menjadi US$ 83,03 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 16 sen atau 0,2% menjadi US$ 78,73 per barel.

“Data ekonomi yang mengecewakan dan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan memperkuat sikap hawkish membebani harga minyak,” kata analis City Index, Fiona Cincotta.

Jepang pada Rabu (23/8/2023) melaporkan aktivitas pabrik melemah pada Agustus atau penurunan 3 bulan berturut-turut. Aktivitas bisnis zona Euro juga menurun dari yang diperkirakan, dan perekonomian Inggris diproyeksi menyusut pada kuartal ini.

Aktivitas bisnis AS mendekati titik stagnasi pada Agustus, atau pertumbuhan paling lemah sejak Februari. Namun data juga menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja tetap ketat meskipun The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

Data ekonomi juga membantu memperkuat dolar AS sehingga yang mengurangi permintaan minyak karena minyak lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

"AS masih dalam posisi kuat, tetapi ada area kelemahan. Jika suku bunga tetap tinggi dan lebih lama, keretakan (pasar minyak) bisa muncul,” kata analis di OANDA, Craig Erlam.

Ketua Federal Reserve dan gubernur bank sentral dunia sedang berada ke Jackson Hole, Wyoming AS. Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada simposium Jumat (25/8/2203).

Kehati-hatian investor menjelang pernyataannya Powell mengangkat dolar sebagai safe haven. Dolar yang lebih mahal membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga mengurangi permintaan.

Di sisi pasokan, produksi minyak mentah Iran akan mencapai 3,4 juta barel per hari (bph) pada akhir September.

Sementara para pejabat juga sedang menyusun proposal yang akan meringankan sanksi Venezuela. Hal ini memungkinkan negara tersebut mengekspor minyak jika negara Amerika Selatan itu mewujudkan pemilihan presiden yang adil.

Di sisi lain, Arab Saudi diperkirakan akan memperpanjang pengurangan produksi sebesar 1 juta barel per hari hingga bulan Oktober untuk mendukung pasar.

