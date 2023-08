Harga Emas Bervariasi, Investor Siap Menyambut Pidato Bos Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas bervariasi pada Kamis (24/8/2023) di tengah penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemrintah AS. Investor juga menunggu karena pidato Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell pada simposium di Jackson Hole, AS.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1,916.69 per ons dan harga emas berjangka ditutup melemah 0,1% pada US$ 1,947.10.

The Fed mengadakan simposium tahunan di Jackson Hole, Wyoming pada 24-26 Agustus. Investor menunggu pidato Ketua Fed Jerome Powell pada Jumat pukul 10.05 waktu AS untuk mengonfirmasi suku bunga tetap tinggi dan bertahan lebih lama.

“Ekspektasinya sebagian besar pembicara The Fed akan terus menekankan perlunya melawan inflasi,” kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Sementara data menunjukkan, jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran turun pada pekan lalu karena pasar tenaga kerja tetap ketat meskipun The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

“Pasar lapangan kerja yang kuat terus mendukung The Fed mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama,” tambah Meger.

Suku bunga AS yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas karena tidak memberikan imbasl hasil.

Sementara penguatan dolar dan Imbal hasil Treasury AS setelah data klaim pengangguran, juga mengurangi daya tarik emas.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 24,13 per ons, platinum naik 0,8% menjadi US$ 937,38, paladium turun 3,2% menjadi US$ 1,232.86.

