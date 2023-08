Harga Batu Bara Kembali Tertekan karena Sentimen Gas

Jakarta, Beritasatu.com– Harga batu bara kembali tertekan pada perdagangan Kamis (24/8/2023) menyusul anjloknya harga gas di Eropa meski aksi mogok pekerja di pabrik LNG utama Australia dapat dihindari.

Harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka Agustus 2023 turun US$ 1 di US$ 149 per ton, kontrak September jatuh US$ 3,25 menjadi US$ 156 per ton, dan Oktober 2023 berkurang US$ 3,25 menjadi US$ 158 per ton.

Sementara harga batu bara Rotterdam untuk kontrak berjangka Agustus 2023 melemah US$ 0,10 menjadi US$ 118,15, kontrak berjangka September 2023 turun US$ 3,80 menjadi US$ 119,75 dan kontrak berjangka Oktober 2023 melemah U$S 3,85 menjadi US$ 120,45.

Harga komoditas energi di Eropa turun pada Kamis setelah anjloknya harga gas sebesar 21% sebelumnya ketika potensi aksi mogok pekerja di pabrik LNG utama Australia dapat dihindari.

Hal ini karena Woodside Energy pada Kamis mencapai kesepakatan prinsip dengan serikat pekerja di proyek gas alam cair (LNG) terbesar di Australia. Hal ini bisa mencegah gangguan pasokan dari salah satu perusahaan terbesar di dunia.

