Gubernur BI: ASEAN Sepakat Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, negara-negara anggota ASEAN menyepakati penguatan konektivitas pembayaran regional atau regional payment connectivity (RPC), dan mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT).



"Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN pada pertemuan hari ini telah menyetujui prinsip-prinsip tingkat tinggi mengenai kerangka transaksi mata uang lokal,” ucap Perry Warjiyo, saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN atau pertemuan 10th ASEAN Finance Minister and Central Governor Meeting (AFMGM) 2023, di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA Dedolarisasi, BI Gandeng Malaysia dan Thailand Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal

Perry mengatakan, prinsip-prinsip yang disepakati menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN akan menjadi landasan untuk membangun dan menerapkan kerangka LCT ASEAN. Negara-negara anggota juga membina kolaborasi antarotoritas sektor keuangan.



"Kami berharap lebih banyak lagi negara-negara anggota menjalin kerja sama di bidang LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk mengatasi meningkatnya kerentanan eksternal,” tuturnya.

Perry menambahkan, negara-negara anggota ASEAN akan memperluas konektivitas pembayaran regional. Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk memperkuat konektivitas pembayaran regional (RPC) pada KTT ASEAN Mei 2023, yang turut menghasilkan deklarasi pemimpin ASEAN tentang memajukan RPC dan mempromosikan LCT.

Advertisement

BACA JUGA BI dan Bank of Korea Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal

"Komitmen ini akan membawa bantuan memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lancar dan aman,” kata dia.

Negara anggota ASEAN telah menyepakati peta jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RPC yang masuk, dan negara-negara anggota lain akan bergabung. "Selain itu, terdapat kesepakatan untuk memperluas cakupan RPC di luar anggota,” tutur Perry.



ASEAN turut akan memanfaatkan bauran kebijakan makroekonomi. Selama keketuaan Indonesia, bauran kebijakan sudah semakin dikenal dan dipahami sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan, terutama dalam kondisi dan tantangan global saat ini.

Selain itu, ASEAN juga mengundang International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlement (BIS) untuk menjalin kerja sama dengan negara anggota, agar lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman negara anggota mengenai integrated policy framework, serta macro financial and stability framework.

"Dalam konteks ini, ASEAN juga mengundang IMF dan BIS untuk bekerja sama untuk lebih memahami konteks regional,” pungkasnya.

Bagikan