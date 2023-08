Harga Emas Ambruk Seusai Ketua Fed Biarkan Kemungkinan Suku Bunga Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas mengalami penurunan pada akhir perdagangan Jumat, (25/8/2023) seperti dilansir Sabtu (26/8/2023). Hal ini dikarenakan Ketua Fed membiarkan adanya kemungkinan kenaikan pada suku bunga.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange mengalami kerugian untuk sesi kedua berturut-turut. Penurunan ini sejalan dengan penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

BACA JUGA Harga Emas Bervariasi, Investor Siap Menyambut Pidato Bos Fed

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam pidatonya di Simposium Ekonomi Jackson Hole, mengakui kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini, yang mengakibatkan reaksi di pasar.

Advertisement

Kontrak emas Desember turun sebesar US$ 7,20 atau 0,37% menjadi penutupan US$ 1.939,90 per ons. Sebelumnya, harga emas sempat mencapai tertinggi sesi di US$ 1.950,40 dan terendah di US$ 1.931,00.

Seiring dengan itu, harga emas berjangka juga mengalami penurunan sebesar US$ 1,00 dolar AS atau 0,05% menjadi US$ 1.947,10 pada Kamis, setelah mengalami kenaikan sebesar US$ 22,10 atau 1,15% pada Rabu dan terdongkrak sebesar US$ 3,00 atau 0,16% pada Selasa.

Meskipun mengalami penurunan, harga emas tetap mencatat kenaikan dalam pergerakan mingguan pertamanya setelah empat minggu berturut-turut mengalami penurunan.

Penurunan harga emas ini terjadi seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang naik 4 basis poin menjadi 4,274%. Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya, juga mengalami kenaikan sebesar 0,1% menjadi 104,08 setelah pernyataan Powell.

Dalam pidatonya, Powell mengakui adanya inflasi yang persisten dan memberi isyarat bahwa kenaikan suku bunga tidak dikecualikan. Federal Reserve berencana untuk menjaga kebijakan restriktif sampai inflasi menunjukkan penurunan berkelanjutan menuju target 2,0%.

Komentar Powell meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berikutnya pada bulan September, sehingga berdampak negatif pada harga emas.

Presiden Federal Reserve Cleveland, Loretta Mester, juga mencatat bahwa inflasi inti masih tetap tinggi di atas 4%, menunjukkan adanya tantangan yang harus diatasi.

Sentimen konsumen, seperti yang diindikasikan oleh Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan, juga mengalami penurunan pada bulan Agustus. Meskipun harga emas mengalami pemulihan kecil minggu ini, keadaannya masih rapuh.

Para analis menyatakan bahwa perubahan narasi dari Federal Reserve atau perbaikan data inflasi dan pasar tenaga kerja bisa menjadi pendorong perubahan tren, namun saat ini dolar yang kuat dan ketidakpastian di pasar tetap menjadi beban bagi harga emas.

BACA JUGA Harga Emas Berjangka Alami Penguatan di Tengah Melemahnya Dolar AS

"Emas mengalami pemulihan kecil pada minggu ini namun masih bersifat tentatif dan kecuali jika narasi dari The Fed berubah," kata Craig Erlam dari OANDA.

Sementara itu Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September terkerek 0,40 sen atau 0,02%, menjadi ditutup pada US$ 24,234 dolar AS per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober bertambah US$ 5,20 atau 0,55%, menjadi menetap pada pada US$ 948,20 dolar AS per ons.

Bagikan