Nikita Mirzani Pecahkan Rekor Order Naik 90 Kali Lipat di Shopee Live

Jakarta, Beritasatu.com - Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak penuh dengan gebrakan dan kehebohan terbaru. Namun, kali ini kita bisa mendengar kabar baik datang dari artis yang kerap disapa “Nyai” ini. Tanggal 25 Agustus kemarin jadi hari yang spesial bagi Nikita, karena ia berhasil mencetak rekor jumlah pesanan yang menghebohkan saat live streaming di Shopee Live dengan mencatatkan peningkatan pesanan hingga 90 kali lipat.

Kehebohan ini terlihat dari postingan video Nikita Mirzani di akun sosial media pribadinya, @nikitamirzanimawardi_172 pada 26 Agustus lalu. Di video tersebut Nikita menyampaikan terima kasih atas dukungan para fans dan pengguna Shopee sambil mengatakan, “Wowwww! Luar biasa Shopee Live! Total order live streaming aku naik sampai 90 kali lipat hari ini di Shopee Live!!! Thank you Sobat Shopee! Thank you kalian tuh MANTAP IS THE BEST. Mantap banget Shopee Live, emang paling murah cuma di Shopee!! SHOPEE THE BEST IS THE BEST!”

Capture Instagram Nikita Mirzani.

Nama Nikita Mirzani tidak bisa dipisahkan dengan berbagai lika-liku cerita kehidupannya serta permasalahan dirinya yang banyak dibicarakan di dunia maya. Nikita pun kerap dikelilingi oleh komen positif maupun negatif dari netizen yang bisa kita temukan di media sosialnya. Namun, pencapaian Nikita bersama Shopee Live kali ini ternyata banjir pujian serta apresiasi, baik dari penggemar dan masyarakat maupun rekan-rekan sesama artisnya.

BACA JUGA Perdana di Shopee, Aurel Hermansyah Kebanjiran Orderan Lebih dari 3000 pesanan

Advertisement

Bagaimana netizen tidak heboh? Belum genap sebulan setelah mengumumkan dirinya ikut bergabung dan meramaikan Shopee Live, Nikita telah berhasil meraup cuan yang luar biasa dan tidak kalah dibanding rekan-rekan sejawatnya. Kegigihan nya sebagai top streamer dan pemilik bisnis dalam memanfaatkan Shopee Live dengan maksimal patut dibanggakan. Tidak hanya asal berjualan, ternyata Nikita mampu melihat peluang untuk bisa memasarkan produk dengan cara yang menarik dan mendapat keuntungan yang besar. Bahkan lewat Shopee Live, ia bisa berjualan dengan gaya nya sendiri. Gaya bicara nya yang ceplas ceplos, sensasional serta pernyataan spontan yang mengejutkan malah menambah kemeriahan sesi live nya.

Sebelumnya, Nikita Mirzani juga kembali membuat postingan viral di media sosialnya melalui unggahan video dengan caption yang berbunyi, “Jangan ngomong doang. Berani ga lo?”, sambil menantang netizen dengan nada serius. Dirinya yang berani dan kerap menantang serta membongkar gosip dan skandal dunia selebriti, tentu menciptakan pertanyaan kenapa Nikita ingin melawan netizen kali ini. Tapi ternyata, Nikita melanjutkan bahwa ia ingin menantang masyarakat untuk berani cantik dan berani bening, dan menyaksikan dirinya memberikan diskon besar-besaran untuk semua produk kecantikan Nikita Mirzani Beauty di sesi Shopee Live. Nikita bersama Shopee telah menghadirkan promo terbaik dan paling murah dimana belanja di Shopee Live, Semua Diskon 50%. Pengguna dapat menemukan ragam produk favorit yang lengkap dan murah mulai dari jam 8 malam setiap harinya.

Capture Instagram Nikita Mirzani.

Langkah Nikita untuk memilih Shopee Live ternyata menjadi langkah yang sangat tepat sehingga berbuah hasil yang manis. Tentu fitur Shopee Live ini telah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, karena deretan artis telah berbondong-bondong pindah lapak streaming ke Shopee Live, termasuk dalam rangkaian kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day saat ini. Melalui riset dari Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, selaras dengan data penggunaan live streaming platform, Shopee menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Dimana pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), dimana Shopee berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56%) dalam 6 bulan terakhir, jauh melampaui TikTok Live dengan persentase 30%. Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (share of revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54% berada jauh di atas TikTok Live (31%).

BACA JUGA Sesi Shopee Live Sarwendah Bersama Tally Raih Omzet 75 Kali Lipat

Hal ini sejalan dengan persebaran preferensi masyarakat Indonesia saat berbelanja melalui fitur live streaming, dimana salah satunya mencari Live Shopping dengan penawaran paling menarik. Sebagian besar karakteristik dan gaya berbelanja masih mengacu terhadap pencarian promosi atau penawaran menarik. Promo-promo yang paling menarik menurut masyarakat adalah gratis ongkir (91%), diskon (87%), cashback (65%), voucher belanja (47%), special bundle (34%), dan exclusive product launch (20%).

Adapun persebaran preferensi terhadap penawaran menarik untuk masing-masing pemain antara lain:

Menawarkan produk dengan harga paling murah Menawarkan paling banyak promosi Menawarkan diskon paling besar Menawarkan nominal cashback paling besar Menawarkan paling banyak gratis ongkir Shopee Live 63% 62% 63% 69% 68% TikTok Live 32% 31% 31% 22% 28%

Dari data hasil riset di atas, bisa disimpulkan bahwa Shopee Live menjadi fitur live streaming dengan harga paling murah, promosi dan gratis ongkir terbanyak, dan fitur live streaming yang menawarkan diskon hingga cashback paling besar.

Dari pencapaian tersebut Nikita Mirzani dan brand kecantikan miliknya di Shopee Live ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Posisi yang kuat dari Shopee Live dibanding para pesaing nya menjadi alasan kuat dari keberhasilan Nikita. Fitur Shopee Live sangat akurat dimanfaatkan sebagai ladang cuan baru yang menguntungkan untuk selebriti maupun masyarakat luas. Lalu, apakah akan ada sosok baru yang akan bergabung di Shopee Live dan bisa mematahkan rekor dari seorang Nikita Mirzani nanti nya? Perebutan tahta juara Shopee Live tentu belum berakhir begitu saja. Terus nantikan dan jangan lewatkan promo Semua Diskon 50% di Shopee Live sambil menonton keseruan dari sesi live bersama artis kesayangan!

Bagikan