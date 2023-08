Transaksi Bitcoin Terendah sejak 2018, Investor Kehilangan Arah

Jakarta, Beritasatu.com - Volume perdagangan Bitcoin mencapai level terendahnya dalam hampir lima tahun bulan ini karena para investor masih menunggu sentimen untuk kembali ke pasar.

Analisis data CryptoQuant dari bursa spot dan pasar derivatif menunjukkan bahwa total volume Bitcoin yang diperdagangkan di semua bursa turun pada awal bulan ini ke level terendahnya sejak tahun 2018 dan tampaknya sulit untuk pulih.

Volume perdagangan turun sekitar 94% dari puncak Maret sebesar 3,5 juta BTC. Menurut CryptoQuant, pada tanggal 26 Agustus 2023, volume perdagangan Bitcoin di semua bursa mencapai 129.307 BTC. Di awal bulan, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2023, volume tersebut turun menjadi 112.317 BTC, level terendahnya sejak 10 November 2018.

Advertisement

Menurut Coin Metrics, harga Bitcoin masih naik 57% sepanjang tahun dan berada di sekitar US$ 26.100. Menurut data coinmarketcap.com, Selasa (29/8/2023), kapitalisasi pasar kripto naik tipis 0,04% ke US$ 1,05 triliun. Bitcoin naik 0,08% ke US$ 26.108,56 dalam 24 jam terakhir, Ethereum turun 0,23% ke US$ 1.653,04, Tether USDT turun 0,02% ke US$ 0,9994, BNB naik 0,17% ke US$ 218,72, dan XRP turun 0,12% ke US$ 0,5232.

Bagikan