Harga Minyak Mentah Stabil, Waspadai Kenaikan Suku Bunga AS dan Badai Tropis

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia mengalami perubahan sedikit pada penutupan perdagangan hari Senin (28/8/2023), dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga AS bisa merusak permintaan, dan potensi badai tropis di lepas Pantai Teluk AS yang bisa mengganggu pasokan.

Harga minyak Brent turun 6 sen menjadi US$ 83,10 per barel. Harga sempat mencapai puncak sesi di atas US$ 85 pada awal hari. Minyak mentah AS West Texas Intermediate naik 29 sen, atau 0,36%, menjadi US$ 80,12.

Pada Jumat lalu, harga minyak mencatatkan penurunan minggu kedua setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral AS mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk meredakan inflasi yang sulit dikendalikan.

Indikator inflasi the Fed, yaitu indeks harga pengeluaran konsumen pribadi dijadwalkan akan dirilis pada Kamis dan data upah non-pertanian akan dirilis pada Jumat.

Tiongkok telah memangkas pajak saham perdagangan saham, tetapi kenaikan saham tertekan kekhawatiran tentang ekonomi yang terhambat.

Badai Tropis Idalia diperkirakan akan menjadi badai besar pada hari Senin saat melaju ke arah Pantai Teluk Florida. Beberapa khawatir bahwa badai ini bisa mengenai sisi timur produksi minyak mentah Pantai Teluk AS. Dampak paling mungkin dari Idalia adalah pemadaman listrik selama satu atau dua hari, yang dapat memicu kenaikan harga minyak mentah.

Harga minyak tetap di atas US$ 80 per barel ditopang penurunan persediaan minyak dan pemotongan pasokan dari kelompok produsen minyak OPEC+.

Menurut Reuters, diperkirakan Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi minyak sukarela sebesar 1 juta barel per hari hingga Oktober karena kerajaan tersebut berupaya mendukung pasar minyak lebih lanjut.

