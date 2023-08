Hotel-hotel Terisi Penuh Jelang KTT ASEAN di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di DKI Jakarta yang sudah memasuki tahap final, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sejumlah hotel di Jakarta sudah terisi penuh.

Menjelang acara tersebut, pemerintah terus mematangkan persiapan infrastruktur, termasuk tempat acara dan hotel. Terutama, lima lokasi yang menjadi tempat utama bagi para delegasi.

"Terkait dengan persiapan KTT ASEAN, sekarang ini telah memasuki tahap final sebelum pelaksanaan 5-7 September. Ada 27 kepala negara yang hadir dan beberapa organisasi internasional yang akan hadir di KTT ASEAN," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, (28/8/2023).

"Hotel-hotel sudah penuh. Jadi, ada 18 hotel di Jakarta yang digunakan dan hotel lain juga akan mendapatkan peningkatan tingkat okupansi. Lima lokasi utama, seperti istana negara, Hotel St Regis, kantor sekretariat ASEAN, Jakarta Convention Center, dan Taman Plataran GBK akan digunakan," tambahnya.

Untuk 18 hotel yang telah terisi penuh, jumlah kamar yang terpakai dapat mencapai 2.000 hingga 4.000 kamar, dan jumlah ini bahkan berpotensi meningkat hingga lima kali lipat menjadi 20.000 kamar, mengingat akan ada penambahan hotel yang akan menjadi tempat penginapan peserta KTT ASEAN 2023.

Tidak hanya hotel, persiapan transportasi untuk penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta juga sudah cukup matang. Salah satu aspek yang ditekankan adalah penggunaan kendaraan listrik yang akan diimplementasikan secara luas.

"Sistem transportasi ini menarik, termasuk penggunaan kendaraan listrik. Tentu ini akan memberikan dampak multiple yang terkait dengan semua pelaku di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif," ungkap Sandiaga.

