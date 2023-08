Pertamina Geothermal Energy Raih Penghargaan Winner of the on Grid

Nusa Dua, Beritasatu.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) berhasil meraih The Winner of the on Grid - National Grid Category pada ajang ASEAN Energy Awards 2023. Penghargaan ini diberikan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) di Nusa Dua, Bali (25/8/2023). PGE berhasil meraih penghargaan internasional ini dengan mengangkat tema "Kamojang Unit-5 GPP Green Living Ecosystem Optimization: An Integrated Geothermal Power Plant with Eco-Social Security for Steam Resource Sustainability and Operational Stability".

“Penghargaan ini menjadi wujud keberlanjutan bisnis perusahaan kami yang menerapkan konsep Environment, Social, and Governance (ESG) dalam menjalankan operasional pembangkitan listrik energi bersih yang ramah lingkungan,” ujar Rahmad Harahap selaku General Manager Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

PLTP Unit 5 Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PGE yang sudah beroperasi sejak 2015 dengan kapasitas terpasang 35 MW yang menyuplai listrik untuk pulau Jawa, Madura, dan Bali. Penghargaan ini didapatkan dari hasil integrasi antar fungsi PGE Area Kamojang dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

“Apresiasi di tingkat internasional ini menjadi wujud dan komitmen yang sesuai dengan visi PGE sebagai world class geothermal company. Penghargaan ini menjadi penyemangat kami dalam terus mengembangkan energi terbarukan dan mengoptimalkan potensi panas bumi untuk Indonesia,” kata Ahmad Yani selaku Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

PGE mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan layak secara ekonomi. Selain menghasilkan listrik, perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sekitar wilayah operasi.

