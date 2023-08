TBS Energi Utama Dapat Pinjaman US$ 30 Juta untuk Ekspansi

Jakarta, Beritasatu.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), perusahaan energi terintegrasi meraih pinjaman sebesar US$ 33 juta dari PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) untuk modal investasi dan membayar utang.

Dalam aksi ini, anak usaha TOBA, yakni PT Trisensa Mineral Utama, PT Indomining, PT Toba Bumi Energi, PT Toba Baru Energi, dan PT Karya Baru TBS bertindak sebagai penjamin awal. Sedangkan, PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bertindak sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners.

Direktur Utama TBS Energi Utama Dicky Yordan menyebutkan, pinjaman ini dapat digunakan oleh perseroan untuk modal investasi atau membayar kewajiban keuangan. “Pinjaman tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional atau kelangsungan usaha TOBA. Namun pinjaman akan menambah kewajiban keuangan TOBA yang sejalan dengan kinerja TOBA,” jelas dia dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Investor Daily, Selasa (29/8/2023).

Perjanjian kredit ini dijamin dengan gadai saham, rekening, dan fidusia TOBA dan anak perusahaan.

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) hingga semester I 2023 mencatat laba bersih US$ 8,6 juta atau Rp 129,8 miliar) atau ambles 75,16% dari paruh pertama 2022. TOBA mencatatkan pendapatan senilai US$ 278,19 juta atau Rp 4,19 triliun di paruh pertama 2023 atau turun 0,48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan TOBA ini disumbang penjualan batu bara ke luar negeri yang mencapai US$ 227,19 juta dan penjualan lokal sebesar US$ 18,4 juta. Hasil ini membuat total penjualan batu bara TOBA menjadi US$ 245,6 juta di semester I 2023.

