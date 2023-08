Melemahnya Dolar AS dan Badai Idalia Dorong Harga Minyak Mentah Naik

Selasa, Beritasatu.com – Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan 1% pada penutupan hari Selasa (29/8/2023), seiring pelemahan nilai tukar dolar. Sementara, para investor membahas dampak terhadap pasokan dan permintaan energi dari Badai Idalia yang diperkirakan akan menghantam Florida pekan ini.

Kontrak berjangka minyak Brent naik sebesar US$ 1,11 atau 1,3%, dan ditutup pada US$ 85,53 per barel, sementara kontrak berjangka minyak West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup pada US$ 81,24 per barel, mengalami kenaikan sebesar US$ 1,14 atau 1,4%.

Indeks dolar AS mengalami penurunan pada hari Selasa setelah data menunjukkan bahwa jumlah lowongan pekerjaan di AS, yang merupakan ukuran permintaan tenaga kerja, mengalami penurunan pada bulan Juli. Kondisi yang lemah di pasar tenaga kerja dapat mendorong Federal Reserve untuk menahan kenaikan suku bunga.

Pelemahan dolar AS membuat minyak menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain, sehingga permintaan meningkat.

Sementara itu, Badai Idalia diperkirakan akan mencapai kekuatan Kategori 3 (badai besar dengan kecepatan angin berkelanjutan maksimal setidaknya 179 km/jam) sebelum menghantam Pantai Teluk Florida pada awal Rabu.

Badai ini kemungkinan akan mempengaruhi sistem distribusi bahan bakar dan menurunkan konsumsi bahan bakar di wilayah yang terkena dampak tepat sebelum libur Hari Buruh pada 4 September.

Diperkirakan, badai ini tidak akan mengenai platform produksi minyak utama di Teluk Meksiko AS. Namun, perusahaan minyak besar Chevron Corp telah mengungsikan sebagian staf dari tiga platform di wilayah tersebut. Produksi tetap berlanjut di fasilitas minyak dan gas Teluk Meksiko yang dioperasikan oleh Chevron.

Ekspektasi terhadap penurunan tajam dalam persediaan minyak mentah AS juga memberikan dukungan pada harga minyak. Menurut jajak pendapat Reuters, persediaan minyak mentah AS diperkirakan mengalami penurunan sebesar 3,3 juta barel dalam pekan terakhir Agustus.

