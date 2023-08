Bos BI Sebut Generasi Milenial Makin Kaya, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, generasi milenial berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,15% pada kuartal III 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5% sampai 5,3%.

"Milenial kita semakin kaya, sehingga sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi umumnya perdagangan, logistik, akomodasi, dan sektor jasa. Kontribusi milenial Indonesia itu sudah 45% dari pertumbuhan ekonomi,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Badang Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Selasa (29/8/2023).



Menurut Perry Warjiyo, milenial saat ini telah menjadi daya dorong ekonomi Indonesia, sehingga memicu berbagai indikator perekonomian tetap baik, seperti ekspektasi penghasilan tetap kuat, dan penjualan eceran ritel cukup bagus.



BI sendiri memperkirakan perekonomian Indonesia akan disokong sumber pertumbuhan ekonomi domestik yaitu konsumsi rumah tangga. Kondisi ini, diprediksi masih akan berlanjut di tahun 2024, dengan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada pada kisaran 4,7% hingga 5,5%.

"Insyaallah ekonomi kita tahun depan akan tetap baik, perkiraan 4,7% sampai 5,5%,” tutur Perry.



Sementara itu, tingkat inflasi secara tahunan atau year on year sudah turun ke 3,08% pada Juli 2023. Perry mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas inflasi.



"Hingga akhir tahun 2023, inflasi diharapkan bisa turun ke angka 2,9%, dan berada dalam sasaran inflasi BI yaitu 3% plus minus 1%. Tahun depan bisa kita kendalikan di sasaran 2,5% plus minus 1% atau 1,5% sampai 3,5%, perkiraan kami tahun depan bisa sekitar 2,7%,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% secara year on year (yoy). Sedangkan pada Juli 2023 inflasi secara tahunan year on year (yoy) sebesar 3,08%, dan tingkat inflasi tahun kalender Juli 2023 sebesar 1,45%.

