Banggar DPR Minta Pemerintah Perkuat Kebijakan Penurunan Kemiskinan

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah membuat landasan kuat terkait ukuran paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.

"Banggar DPR berharap pemerintah perlu membuat landasan epistemologis untuk acuan PPP yang akurat dalam membaca situasi ekonomi Indonesia terkini, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial, bukan sekedar angka yang hebat di atas kertas," ucap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah di Senayan, Jakarta, dikutip Investor Dialy, Selasa (29/8/2023).

Saat ini pemerintah masih menggunakan angka PPP sebesar US$ 1,9 yang sudah diberlakukan sejak tahun 1998. Adapun Bank Dunia dalam laporannya berjudul Indonesia Poverty Assessment pada Mei 2023 mengusulkan pembaharuan purchasing power parity terbaru untuk negara berpendapatan menengah, yakni sebesar US$ 3,2 per orang per hari atau sekitar Rp 47.502. Ukuran itu naik dari standar PPP untuk kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi acuan, yakni US$ 1,9 per orang per hari atau sekitar Rp 28.969.

Advertisement

"Dengan asumsi PPP sebesar US$ 3,2, maka tingkat kemiskinan ekstrem akan melonjak dari posisi Maret 2022 mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04%., sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem dipastikan tidak akan tercapai," tutur Said.

Pada tahun 2024 pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% dari tahun lalu 21,6% dan target tahun 2023 ke level 17,5%. Said mengatakan agenda besar yang harus diciptakan adalah mengubah perilaku masyarakat melalui program kerja kementerian/lembaga (K/L), dan pemda secara konvergen.

"Kami melihat selama ini pola kerja antar-K/L dan pemerintah daerah masih muncul ego sektoral, sehingga keseluruhan program K/L tidak secara utuh," kata Said.

BACA JUGA Pemerintah Bergerak Atasi Kemiskinan Ekstrem di Daerah Hilirisasi Tambang

Sementara kebijakan mengalokasikan anggaran wajib bidang pendidikan sejak diluncurkan tahun 2003, belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antar-pemangku kepentingan.

"Besarnya alokasi anggaran pendidikan belum mencerminkan besarnya alokasi anggaran terhadap mutu dan kualitas pendidikan yang dihasilkan sampai saat ini," pungka Said.

Bagikan