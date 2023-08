Harga Beras Melambung, Bulog Jember Turun Tangan

Jember, Beritasatu.com - Menghadapi kenaikan harga beras akibat dampak dari fenomena El Nino, masyarakat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Di tengah situasi ini, program Sigap (Siap Jaga Harga Beras) yang dijalankan oleh Perum Bulog Jember telah berhasil memberikan alternatif dengan menyediakan beras murah yang diminati oleh warga.

Melalui program Sigap, Perum Bulog Jember telah menyuplai sebanyak 2 ton beras dalam satu minggu ke sejumlah toko dan outlet di seluruh pasar tradisional Jember. Di Pasar Sabtuan Tegal Besar, beberapa toko telah menerima pasokan beras medium dari Bulog dengan harga Rp 47.250 per kemasan 5 kg atau Rp 9.450 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan merek beras lain yang biasanya dijual dengan harga Rp 65.000 hingga Rp 70.000 per kemasan yang sama.

Harga yang kompetitif membuat beras medium dari Bulog ini menjadi incaran masyarakat. Bantuan ini sangat membantu mereka dalam mengatasi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

BACA JUGA Bukan Hanya Karena El Nino, Ini Penyebab Harga Beras Tinggi

Advertisement

"Baru saja datang, langsung diserbu oleh para pembeli karena harganya cukup terjangkau. Stoknya ada, tetapi harga merek lain terus naik," kata Adinda Pramastika, salah satu pemilik toko beras, pada Rabu (30/8/2023).

Pimpinan cabang Bulog Jember menjelaskan bahwa pihaknya telah siap untuk menyuplai beras ke berbagai titik sasaran program SIGAP setiap minggunya dengan jumlah yang telah ditentukan.

"Kami harapkan ada lima pengecer di setiap outlet di pasar, dan jumlah ini bisa bertambah seiring perkembangannya. Setiap toko mendapatkan batasan maksimal pasokan 2 ton beras dalam seminggu," terangnya di kantor Perum Bulog Jember.

Program SIGAP ini mencakup 45 titik sasaran yang terdiri dari 35 outlet dan 15 tempat operasi pasar di seluruh Kabupaten Jember. Program ini merupakan upaya konkret untuk menstabilkan harga beras yang tengah mengalami kenaikan. Dengan menyediakan beras murah, Perum Bulog Jember berperan dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh kenaikan harga pangan.

Bagikan