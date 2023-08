Pengelola Tol Cibitung-Cilincing Raih Tambahan Pinjaman dari 9 Kreditur Rp 935 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) selaku badan usaha jalan tol (BUJT) pemilik konsesi jalan tol ruas Cibitung Cilincing memperoleh tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 930 miliar dari kreditur. Dengan tambahan ini, total fasilitas kredit sindikasi dari sembilan kreditur dengan jangka waktu sampai 2035 mencapai Rp 8,251 triliun.

“Tambahan kredit ini untuk memenuhi pembiayaan karena perubahan lingkup pembangunan Tol Cibitung Cilincing yang telah disetujui pemerintah,” ujar Direktur Utama CTP, Ari Sunaryono, di Jakarta, dikutip Investor Daily, Rabu (30/8/2023).

Penandatanganan perubahan perjanjian kredit sindikasi dilakukan Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Ari Sunaryono dan pihak kreditur, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk , PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Panin, Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Jatim Tbk, PT Bank DKI, Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan PT Sarana Multi Infrastructure (SMI).

Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) merupakan proyek strategis nasional (PSN) untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperlancar logistik di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia dengan berbagai kawasan industri dan logistik di sisi timur Jakarta yang mencakup Cibitung, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya. Keberadaan JTCC juga menjadi katalis pengembangan kawasan perumahan, perniagaan, industri, dan logistik di kawasan sekitar JTCC.

Sebagaimana diketahui, saat ini JTCC sudah selesai 100%. Hal iin ditandai pengoperasian seksi 4 yang merupakan segmen terakhir JTCC sejak 1 April 2023.

Ari Sunaryono menjelaskan, tambahan fasilitas kredit tersebut untuk memenuhi pembiayaan karena perubahan lingkup yang telah disetujui pemerintah, sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) tahun 2020. “Tambahan pembiayaan tersebut untuk memenuhi porsi perbankan sesuai PPJT sebesar maksimal 70% dari perbankan untuk membiayai Jalan Tol Cibitung-Cilincing, porsi pinjaman secara keseluruhan sebesar Rp 8,251 triliun,” katanya.

Direktur Keuangan PT Subholding Pelindo Solusi Logistik (PSL), Roy Leonard mengungkapkan, fasilitas kredit ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur terhadap kegiatan bisnis PSL sebagai subholding BUMN Pelindo, yang bergerak pada klaster bisnis logistik dan hinterland development. “PSL memiliki fokus pada building capability and partnership, expanding connectivity, and beyond end-to-end integration," jelas Roy.

Sementara itu, Direktur Utama PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API), Iwan Ridwan menambahkan, volume traffic JTCC terus mengalami pertumbuhan, sehingga pendapatan rata-rata per bulan tumbuh 54% pada tahun 2022, dan 100% sampai dengan Agustus tahun 2023.

"Ke depannya, PSL dan PT API akan melengkapi layanan di JTCC dengan mengembangkan kawasan logistik hub dan lokasi transfer antarmoda yang menyediakan fasilitas gudang, lapangan kontainer, area parkir truk, SPBU, area istirahat, tempat ibadah, dan fasilitas komersial lainnya," kata Iwan Ridwan.

