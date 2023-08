Capai Visi Indonesia Emas, Porsi APBN untuk Manufaktur Perlu Diperbesar

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah disarankan memperbesar porsi APBN untuk menggenjot geliat industri manufaktur dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia ditargetkan naik kelas menjadi negara maju pada 2045 dengan pendapatan per kapita US$ 23.000 per tahun. Adapun pendapatan per kapita Indonesia tahun 2023 baru mencapai US$ 4.140.

“Bagaimana APBN bisa menjadi bagian dari setting agenda supaya investasi dipastikan naik dan manufaktur bisa berjalan dengan baik. Karena itulah cara kita satu-satunya menjadi negara maju, yaitu dengan meningkatkan investasi dan membangun basis industri perusahaan manufaktur,” ucap Rektor Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam acara seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Investor Daily, Rabu (30/8/2023).

Dia mengatakan APBN 2024 diharapkan menjadi pijakan jangka panjang dalam visi Indonesia menjadi negara maju. APBN 2024 juga menjadi fondasi struktural bagi pembangunan di masa depan yang fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah hanya memiliki waktu 22 tahun untuk mencapai pendapatan per kapita US$ 23.000.

“10 tahun ke depan adalah waktu paling kritis, kita bisa keluar atau enggak. Bisa bayangkan transformasi ekonomi dari pendapatan per kapita US$ 4.140 menjadi pendapatan per kapita US$ 23.000 ini bukan main-main, ini pekerjaan berat,” kata Agustinus.

Dia mengatakan selama 20 tahun terakhir, peran industri manufaktur cenderung semakin menurun. Padahal untuk meningkatkan pendapatan per kapita dibutuhkan sektor-sektor yang masif.

“Satu-satunya cara adalah memberikan pekerjaan layak secara masif, dan sekarang ini hanya industri manufaktur yang membawa kita peluang kerja masif dengan pendapatan baik sehingga pendapatan per kapita kita akan naik signifikan sampai 2045,” terang Agustinus.

Dia menuturkan, APBN 2024 diharapkan menjadi jembatan agar strategi pembangunan tetap sejalan dengan program pembangunan pemerintah, khususnya membangun kembali industri yan menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, memproduksi lebih banyak komoditas ekspor yang memiliki nilai jual tinggi.

“Sekarang kita lebih fokus pada produk yang lebih sophisticated, lebih kompleks, dengan begitu kita fokus memilih sektor mana yang mau kita kembangkan. Kalau itu terjadi, maka income naik," pungkas Agustinus.

