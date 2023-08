Harga Minyak Mentah Naik Seiring Pasokan Minyak AS yang Lebih Ketat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada hari Rabu (30/8/2023) seiring data pemerintah AS menunjukkan pasokan minyak mentah yang lebih ketat dari yang diharapkan. Di sisi lain, kekhawatiran tentang ekonomi Tiongkok membatasi kenaikan harga minyak.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk bulan Oktober naik 37 sen dan ditutup pada US$ 85,86 per barel. Kontrak Oktober akan kedaluwarsa pada hari Kamis dan kontrak November yang lebih aktif naik 33 sen menjadi US$ 85,21. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 47 sen menjadi US$ 81,63.

Pada hari Selasa, kedua indikator utama tersebut melonjak lebih dari satu dolar karena pelemahan dolar AS setelah data pekerjaan yang lemah mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Menurut data Administrasi Informasi Energi, persediaan minyak mentah AS turun sebanyak 10,6 juta barel dalam seminggu terakhir menjadi 422,9 juta barel. Analis dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan penurunan sebesar 3,3 juta barel.

Investor juga memperhatikan Badai Idalia, yang dikategorikan sebagai badai Kategori 3 pada Rabu pagi di wilayah Florida.

Di tempat lain, analis memperkirakan Arab Saudi, negara pengekspor minyak terbesar di dunia, akan memperpanjang pemotongan produksi sukarela hingga Oktober, menjaga pasokan minyak tetap ketat.

Sementara itu, militer mengambil alih kekuasaan di Gabon pada hari Rabu, yang dapat memengaruhi pasokan minyak mentah negara tersebut dan membuat pasar semakin ketat. Data pelacakan kapal Kpler menunjukkan bahwa Gabon mengekspor rata-rata 160.000 barel per hari ke Asia dari Mei hingga Juli.

Namun, kenaikan harga minyak tertekan oleh kekhawatiran tentang situasi ekonomi yang bercampur aduk di Tiongkok, negara importir minyak terbesar di dunia.

