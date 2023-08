IHSG Berpeluang Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 0,1% ke angka 6.966 pada perdagangan Rabu (30/8/2023) kemarin, didorong oleh volume pembelian yang cukup kuat dan IHSG berhasil menembus area resistensi.

Menurut MNC Sekuritas, saat ini, IHSG menunjukkan kemungkinan adanya koreksi sementara menuju kisaran 6.922-6.955 pada perdagangan Kamis (31/8/2023). Selama IHSG tetap di atas level support 6.869, peluang penguatan lebih lanjut masih ada dengan menguji kisaran 7.025-7.072.

Berikut adalah rekomendasi saham untuk hari ini:

1. ADMR: Buy on Weakness

ADMR menguat 4,9% ke Rp 1.275 disertai oleh volume pembelian yang cukup tinggi, tetapi penguatan ADMR masih tertahan oleh MA200. ADMR berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: Rp 1.230- Rp 1,260

Target Price: Rp 1.385, Rp 1.460

Stop loss: Rp 1.155

2. BTPS: Speculative Buy

BTPS terkoreksi ke Rp 2.210 dan disertai oleh volume penjualan.

Spec Buy: Rp 2.170-Rp 2.200

Target Price: Rp 2.290, Rp 2.410

Stop loss: Rp 2.110

3. MEDC: Buy on Weakness

MEDC menguat 3,4% ke Rp 1,075 disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun, MEDC masih rawan terkoreksi kembali dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness

Buy on Weakness: Rp 940-Rp 1.020

Target Price: Rp 1.115, Rp 1.205

Stop loss: Rp 890

4. SRTG: Buy on Weakness

SRTG menguat 1,2% ke Rp 1.700 disertai dengan munculnya volume pembelian.

Buy on Weakness: Rp 1.655-Rp 1.675

Target Price: Rp 1.800, Rp 1.870

Stop loss: Rp 1.615

