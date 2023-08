Kenaikan Harga Beras Sudah Capai Titik Tertinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Fenomena kenaikan harga beras di pasaran terus berlanjut. Berdasarkan data terkini dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), per tanggal 31 Agustus 2023, harga beras medium di tingkat nasional berkisar antara Rp 12.300 hingga Rp 12.400 per kilogram. Sementara harga beras premium berada di kisaran Rp 14.000 hingga Rp 14.200 per kilogram.

IKAPPI mencatat bahwa kenaikan harga beras ini telah mencapai titik tertinggi dan merupakan rekor peningkatan harga yang signifikan.

"IKAPPI mendorong perlunya langkah-langkah cepat untuk mencegah situasi ini berkembang menjadi darurat beras nasional," kata Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).

Mansuri menyampaikan, walaupun belum mencapai taraf darurat beras secara nasional, tetapi potensi masalah ini terus ada. Bahkan di lapangan, terutama di tahap penggilingan, akses untuk mendapatkan beras semakin sulit dan bahkan mengarah pada persaingan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian tetap optimistis bahwa panen di bulan September 2023 akan membawa pasokan yang cukup, tetapi IKAPPI melihat situasi yang berbeda berdasarkan keluhan dari pedagang pasar di seluruh Indonesia.

Mengingat stok beras nasional yang dianggap masih kurang memadai dalam jangka waktu empat bulan ke depan, IKAPPI mengajukan permohonan kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah efektif dan tepat guna. Pasalnya, beras merupakan bahan makanan pokok yang tak tergantikan dalam kehidupan masyarakat.

"Kami mendorong untuk dilakukan percepatan penguatan penanganan agar tidak terjadi kepanikan di bawah," kata Mansuri.

Mansuri dalam kesempatan sebelumnya juga menyampaikan, masalah pasokan dan harga beras tidak sekadar disebakan oleh El Nino. Ia juga menyoroti kurangnya pengawalan, pendampingan, serta penguatan terhadap para petani. Padahal, beras merupakan bagian penting dari kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

Akibat kondisi ini, petani kita tidak banyak melakukan tanam. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pasokan beras dan permintaan di masyarakat.

Mansuri menambahkan, Bulog memang sudah diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjaga stok beras, tetapi jika keseimbangan antara produksi dan pasokan tidak terjaga, maka masalah akan muncul.

