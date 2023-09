Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Pertamax hingga Dexlite Naik Per 1 September

Jakarta, Beritasatu.com - Harga BBM nonsubsidi PT Pertamina (Persero) naik mulai hari ini Jumat (1/9/2023). Kenaikan harga mencakup Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara harga Pertalite masih sama di Rp 10.000 per liter dan Biosolar tetap pada Rp 6.800 per liter.

Dalam situs MyPertamina tertulis, di DKI Jakarta, harga Pertamax naik menjadi Rp 13.300 per liter dari sebelumnya Rp 12.400 liter. Pertamax Turbo naik menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.400 per liter.

Selanjutnya, Pertamina Dex naik dari Rp 14.350 per liter menjadi Rp 16.900 per liter. Harga Dexlite bertambah menjadi Rp 16.350 per liter dari Rp 13.950 per liter

"Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis keterangan Pertamina dalam situsnya.

Selain di Jakarta, kenaikan harga BBM nonsubsidi di atas juga berlaku di Aceh, Kepulauan Seribu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sebagai gambaran, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina per 1 September 2023 di DKI Jakarta dan sekitarnya

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter

